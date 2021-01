Vláda podle ministra diskutuje i o možnosti zajistit prodej respirátorů za přiměřené ceny tak, aby si je všichni mohli dovolit.

"Zjišťujeme, v jakém stavu připravenosti (Německo a Rakousko) jsou, aby to bylo pro občany uchopitelné, aby to neznamenalo nějakou zátěž," uvedl ministr. Respirátory mohou podle něj výrazně zamezit šíření koronaviru v místech, kde se hromadí lidé, například v hromadné dopravě. Osobně ministr vyzval, aby ti, kteří mohou, používali respirátory v rizikových místech už nyní. "Šály a roušky ze záclonoviny opravdu nefungují," uvedl.

Poptávka po respirátorech třídy FFP2 s nanovlákennou membránou byla ve středu, kdy se objevily první zmínky o možném zavedení povinnosti, rekordní. Překonána byla i dosud nejvyšší denní poptávka z poloviny září loňského roku. Podle srovnávače cen Heureka.cz lze na internetu koupit nejlevnější jednorázový respirátor FFP2 za zhruba deset korun.

"V našich datech vidíme, že zájem o kategorii respirátorů vzrostl během jediného dne zhruba o 1600 procent," řekl dnes ČTK šéf analytiků Heureka.cz Michal Buzek. Zatím nejvyšší ceny respirátorů byly podle něj loni na jaře. "Aktuálně se cena pohybuje na podobné úrovni jako v předešlých týdnech, respirátory lze na internetu sehnat od jednotek po desítky korun za kus - v závislosti na velikosti balení," sdělil.

Stanovení maximální ceny

Lucie Konečná, provozní ředitelka portálu Nanospace.cz, který zastupuje většinu českých výrobců certifikovaných nanovlákenných respirátorů a roušek, dnes na twitteru uvedla, že případné stanovení maximální ceny respirátorů je nebezpečné. "Pokud by byla nařízena cena respirátorů FFP2 například do 40 Kč, nanovlákenné respirátory, které lze bezpečně podle typu opakovaně používat pětkrát až 14krát, by byly neprodejné," napsala. Ceny nanoroušek a nanorespirátorů se totiž často pohybují ve stovkách korun.

Ve státních rezervách je podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) asi 16 milionů respirátorů. Ministerstvo průmyslu a obchodu od středy analyzuje výrobní kapacity v ČR pro případ, že by se zvažovalo jejich nařízení.

Předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs ve čtvrtek uvedl, že čeští výrobci nanovlákenných respirátorů ochranné třídy FFP2 nyní disponují měsíční výrobní kapacitou čtyři miliony kusů a v případě potřeby mohou výrobu bezodkladně navýšit na pět milionů měsíčně. "Vedle nanovlákenných respirátorů FFP2 se v České republice vyrábějí také konvenční respirátory ochranné třídy FFP2. Tuzemská měsíční výrobní kapacita je díky tomu o další miliony kusů vyšší," dodal.

Rakousko a Německo zavádí povinné chirurgické roušky nebo respirátory třídy FFP2 v obchodech a v prostředcích hromadné dopravy kvůli obavě z nových mutací koronaviru, především z takzvané britské varianty. Podrobná pravidla, například povinnost pro děti či kdo zaplatí respirátory zaměstnancům obchodů, zatím formulují. Podle Blatného je nutné harmonizovat opatření v rámci Evropské unie.