Budou Češi v budoucnu muset povinně zateplovat staré budovy? A jak se Česko staví ke kontroverzní emisní normě Euro 7? Pětadvacátá premiérská debata s Petrem Fialou byla věnována evropskému boji s emisemi.

Jak změní boj za bezemisní Evropu české domy a auta? O tom debatoval premiér Petr Fiala v živé debatě s Deníkem. | Video: Deník

Bývalý prezident Miloš Zeman často hovořil o tzv. zeleném šílenství a zbytečném aktivismu Bruselu v tomto směru. Není emisní norma Euro 7, která by výrazně zpřísnila limity vypouštěných škodlivin už od roku 2025, příkladem takového přístupu? „Euro 7 v současné době pro nás není přijatelné. Jsme ve fázi, kdy se snažíme vytvořit širší koalici zemí, které mají k návrhu normy výhrady,“ řekl premiér Petr Fiala.

Petr Fiala: Emisní norma pro Česko přijatelná není. Je šance, že se upraví

Dodal, že pokud by vešla v platnost, dojde k výraznému omezení nabídky cenově dostupných menších vozidel. Některá by se musela přestat vyrábět úplně. „Máme problémy i s datem účinnosti, kde se předpokládají dva roky od schválení. Myslíme, že minimální hranice je čtyři roky od přijetí,“ zdůraznil předseda vlády.

Připomínky má i k životnosti baterií, emisím z brzd a pneumatik. Navíc cena elektromobilů by se kvůli normě mohla zbytečně zvyšovat. „Naštěstí v tom nejsme sami, své kroky koordinujeme s Francií, Španělskem, Polskem, Slovenskem, Itálií i Německem, takže je poměrně velká šance, že dospějeme k úpravě této normy,“ konstatoval.

Co se děje v Bruselu?

Moderátorka připomněla slova člena představenstva Škody Auto Martina Jahna, podle něhož by zavedení Eura 7 v roce 2025 znamenalo okamžité propuštění tří tisíc zaměstnanců. A prezident Petr Pavel v debatě Deníku podotkl: „Budeme-li tempo omezování či rušení spalovacích motorů aplikovat příliš rychle, může se nám stát, že si uřízneme větev pod vlastním zadkem, lidově řečeno.“

VIDEO: O bezemisní Evropě. Premiér Fiala v debatě odmítl povinné zateplení domů

Co to tedy Evropská komise a europoslanci vyvádějí? „Jedna věc je konec spalovacích motorů od roku 2035, která se připravovala několik let. Díky českému předsednictví se do směrnice podařilo dostat například její povinné přehodnocení v roce 2026. Teď vedeme souboj, aby ve výsledné podobě byla možnost zachovat motory se syntetickými palivy,“ upřesnil Fiala.

Lídrem tohoto úsilí je europoslanec za ODS Alexandr Vondra, který je ovšem, jak připomněl Fiala, též zpravodajem u normy Euro 7. Zatímco u ní jsou spojenci politiků za ODS automobilky, které ji vnímají jako špatný krok, konec spalovacích motorů naopak podporovaly. „Proto se nevytvořila širší koalice států, která by byla schopna tento zákaz zrušit,“ soudí Fiala.

Premiér Petr Fiala v debatě Deníku vysvětlil, jaké má výhrady k emisní normě Euro 7.

Zdroj: Deník

Vysvětlil také, že Brusel není jedna entita. „Je to soubor institucí, které mají různé zájmy a přicházejí se svými návrhy. Jedny jdou z Evropské komise, pak to jsou poměrně radikální stanoviska Evropského parlamentu a realističtější podobu vše nabývá, když do toho vstoupí prostřednictvím Evropské rady zástupci vlád. Místo paušálního nadávání jsem vždy zastával názor, že je potřeba vyjednávat a hlavně vědět, co chceme. Pak lze dosáhnout dobrých podmínek pro české občany a firmy,“ řekl.

Zateplovat se povinně a zpětně nebude

Europoslanci minulý týden schválili další předpis, který se týká snížení energetické náročnosti obydlí. Podle něj by všechny obytné domy měly být do roku 2030 zatepleny nebo upraveny tak, aby dosáhly na štítek typu E, o tři roky později na přísnější D. To bude skutečně platit?

„To je přesně případ, kdy jde o rámcově dobrou myšlenku, protože energie šetřit musíme a zateplování budov je jednou z cest. Původně mělo jít o nově stavěné domy. To dává smysl. S poměrně umírněným návrhem přišla Evropská komise, ale pak se toho ujal Evropský parlament, který přišel s ambiciózní předlohou, která je pro nás naprosto nepřijatelná, a to zateplování starých domů. Tento návrh je třeba podrobit racionální diskuzi a vrátit se k původní myšlence. Za českou vládu říkám, že nemůžeme souhlasit s tím, aby se teď začaly zateplovat všechny domy a tuto povinnost měli i občané,“ prohlásil Fiala.

Podle něj teď teprve začne vyjednávání a bude muset dojít ke kompromisu mezi radou, komisí a europarlamentem, který nakonec bude přijatelnější.

Může vyjít v Deníku.cz titulek, že česká vláda pod jeho vedením nepřipustí, aby toto vešlo v platnost, zajímalo moderátorku? „Určitě může. Důležité je, abychom našli další spojence a vytvořili koalici rozumně smýšlejících zemí, která to přivede k dobrému výsledku. U zateplování budov a Eura 7 si myslím, že to slíbit můžeme,“ uzavřel premiér.