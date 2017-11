Povinného předškolního vzdělávání se neúčastní tři procenta dětí

Do posledního ročníku mateřských školek letos nastoupilo asi 97 procent pětiletých dětí, pro které je od září povinný. Z celkového počtu 110 tisíc pětiletých se jich tak povinného předškolního vzdělávání účastní asi 106 500. Zhruba 3400 dětí rodiče do školek nepřihlásili. Mezi nimi jsou i děti, které bydlí v zahraničí a povinnost předškolního vzdělávání se na ně nevztahuje.

Na webu o tom informovalo ministerstvo školství.

Povinný poslední rok školky zavedla od letoška novela školského zákona, kterou loni v květnu po vetu prezidenta Miloše Zemana schválili poslanci. Týká se všech pětiletých předškoláků a dětí, které mají odklad školní docházky. S odkladem mohou chodit i do nultých ročníků základní školy.

Podle současného vedení ministerstva je povinná předškolní docházka důležitá k rozvoji dětí a zvyšuje šance na úspěch dítěte ve škole. Má ale i řadu odpůrců, podle kterých tím stát jen zatěžuje školky i rodiče zbytečnou administrativou.

V minulých letech chodilo do školek asi 90 procent pětiletých předškoláků. Nyní musí děti, kterým bylo nejpozději 31. srpna pět let, chodit do školky alespoň na čtyři hodiny denně. Rodiče se mohou dohodnout i na domácím vzdělávání, ale mají povinnost předškoláka do školky přivést v daných termínech na přezkoušení.

O počtu nezapsaných dětí ministerstvo školství statistiky nevede, není ho tedy možné přesně určit. Mezi třemi procenty těchto předškoláků jsou i děti v zahraničí, kterých se povinnost netýká.

Případy dětí, které nepřišly k zápisu, řeší radnice s oddělením sociálně-právní ochrany dětí. Ředitelé školek jim předali seznam dětí, které se nezapsaly ve spádové škole ani v žádné další jiné registrované školce. Radnice většinou rodiče písemně upozorní na zákonnou povinnost předškolního vzdělávání. V případě, že nereagují, mohou ve správním řízení dostat pokutu 5000 korun za přestupek.

Letos do přibližně 5200 školek v ČR nastoupilo zhruba 370 tisíc dětí. Podle předběžných dat ministerstva požádalo ke konci května 1421 z nich o individuální vzdělávání.

Počet dětí v mateřských školách i množství samotných školek v minulých letech v ČR výrazně vzrostly. Souviselo to se zvýšením porodnosti v důsledku demografického vývoje i s kroky politiků, které podporovaly rozšiřování kapacit školek.

Nárok na přijetí měly letos i děti čtyřleté. Příští rok budou školky muset přijímat také všechny tříleté a od roku i dvouleté, které budou chtít rodiče do školky posílat. Některé radnice se proto obávají, že nezvládnou zvýšit kapacitu školek podle požadavků školského zákona.