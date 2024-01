Ministerstvo zemědělství připravilo novelu veterinárního zákona. Zpracovává hlavně nová nařízení Evropské komise v oblasti veterinární péče, ale i řadu dalších témat. V připomínkovém řízení se objevil také návrh na povinné stavění holubníků v obcích.

Michaela Klimšová nabírala zkušenosti k výstavbě holubníků v Německu. Navštívila třeba holubník v Augsburgu | Foto: Foto: se svolením Michaely Klimšové

Návrh přišel od ministerstva pro místní rozvoj. „Doporučujeme obcím se zvýšeným výskytem holubů uložit povinnost zřídit a obhospodařovat holubníky, které by sloužily k efektivnějšímu a etičtějšímu způsobu redukce přemnožení zdivočelého druhu holuba domácího na území obce,“ doporučil resort ministra Ivana Bartoše (Piráti).

Podle připomínek chápe ministerstvo holubníky jako etičtější přístup k regulaci těchto ptáků. „Povinné zavedení holubníků umožňuje přechod od radikálních metod kontroly populace holubů, jako je zabíjení dospělých jedinců, k etickým a humánním postupům,“ doplnil resort.

Města netrápí pouze přemnožení holuby. Problémem mohou být i prasata:

Divoká prasata obléhají města: Co dokáží, jak se jich zbavit, na co si dát pozor

Zároveň poznamenal, že holubníky jsou mnohem levnější investice než opakovaná likvidace ptáků. A to zejména díky možnostem pravidelně kontrolovat snůšku vajec v holubnících.

„Holubníky také umožňují sledovat a řídit zdraví populace holubů na jednom místě. Tím se snižuje riziko šíření infekčních onemocnění a usnadňuje se veterinární péče nad celou populaci,“ doplnilo ministerstvo.

Potřebují ochranu

Přestože jsou holubi ve městech vnímáni především jako obtížné elementy, ornitologové i ochránci zvířat upozorňují, že holubí život je plný nebezpečí i bolesti. Ve městě holubi často utrpí zranění následkem kolize s dopravními prostředky, vysílení z nedostatku potravy, útoky potkanů.

„Obecně jsou asi nejčastější zranění křídel a velmi často omotání šňůrek kolem nohy. To může skončit až jejím upadnutím,“ popsala předsedkyně pražského spolku Holubi v nouzi Kateřina Brabencová. Na spolek se obracejí lidé s nálezy zraněných holubů denně.

Vznikli holubí ambasadoři

Stavění holubníků iniciuje i projekt Městské holubníky. Stojí za ním Michaela Klimšová, které bylo holubů ve městech líto. A rozhodla se, že ptákům i městům pomůže. Začala obcházet úřady a navrhovala městům, že pro ně holubníky zajistí. Inspiraci viděla v Německu, kde je tato praxe už zavedená.

Zahradkáři si všímají i přibývajících hromádek od krtků. Přemnožení ale nehrozí:

Přemnožení krtků nehrozí. V přírodě jim ubývá potrava, tvrdí odbornice

„Stavějí tam holubníky, ve kterých mění vajíčka za umělá, takže mohou postupně a humánně snižovat populaci. Holubi jsou navíc pod kontrolou, dostávají vhodnou stravu a pitnou vodu,“ přiblížila Klimšová. „V holubníku probíhá pravidelně úklid a do vody na pití se jim přidává kapka dezinfekce, takže se minimalizuje riziko, že by přenášeli nemoci,“ popsala péči o městské holuby. Přemluvit města nebo firmy ke spolupráci ale nebylo jednoduché.

Nakonec uspěla loni na půdě gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. „Škola si holubník na půdě vytvořila sama na základě mého projektu. O jeho chod se starám já a ještě jedna paní z Ostravy, kterou tohle téma velmi zajímá. A občas chodí vyměnit vodu holubům i pan ředitel,“ prozradila Klimšová.

Holubník v Bílovci v budově zdejšího gymnáziaZdroj: se svolením Michaely Klimšové

Šířit osvětu jí pomáhá i síť ambasadorů. V Mladé Boleslavi, Chomutově, Znojmu, Teplicích, Berouně, Hradci Králové a Mostě se snaží přesvědčit další úřady ke stavbě. „Mám představu, že by se o chod holubníků mohli starat i aktivní senioři. Byla by to pro ně příležitost, jak se realizovat a něco si přivydělat. Dost mi jich píše,“ uzavřela Klimšová.