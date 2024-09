Jak technicky správně odčerpat vodu ze zaplavených budov, aby se nenarušila jejich statika?

V případě krátkodobého zalití stavby vodou by odčerpání povodňové vody nemělo ohrozit ani negativně ovlivnit statickou způsobilost nosných konstrukcí. Výjimkou by snad mohl být případ hlubokého suterénu s několika vzájemně oddělenými prostory, kde by při odčerpání vody pouze z jednoho prostoru mohlo dojít k jednostrannému bočnímu hydrostatickému tlaku na dělící příčku nebo zeď, který by mohl dělící konstrukci poškodit. V takovém případě by bylo nutné odčerpávat vodu rovnoměrně ze všech vzájemně oddělených prostor.

Jsou proti povodním a záplavám odolné panelové soustavy?

Panelové stavby jsou obecně velmi tuhé a odolné. Největší nebezpečí představuje podemletí základů nepodsklepené panelové stavby vodním proudem.

Čím mohou povodně a záplavy narušit statiku velkých domů?

Stavbu může povodňová voda ohrozit několika způsoby. Povodňová vlna, zvláště pokud voda unáší kmeny stromů nebo jiné těžké předměty, může poškodit stavby dynamickým tlakem a nárazy plovoucích předmětů, v extrémním případě může proud vody celou menší stavbu odnést. Prudce tekoucí voda může podemlít základy staveb, takže dojde k poškození nebo zřícení stavby.

Co když vystoupala voda jen zvenčí stavby?

I stojatá voda vyvolává hydrostatický tlak a pokud nedojde k zatopení stavby, může tlak vody zvenku prolomit podlahu sklepa, případně i stěny sklepa nebo i (prosklené) stěny přízemí domu. Proto někteří vlastníci i velkých budov s několika suterény v případě povodně raději řízeně zaplavují suterén, než aby riskovali jeho poškození jednostranným tlakem vody zvenku.

V případě lehkých objektů se suterénem nebo typicky u prázdných čistírenských i jiných nádrží může při nastoupání hladiny podzemní vody dojít k vyplavání objektu podle Archimédova zákona.

Proč mohou být starší budovy náchylnější ke zřícení?

Voda zhoršuje mimo jiné pevnost některých materiálů. Typický případ jsou staré vesnické domy zděné z nepálených, tedy na slunci sušených, cihel - takzvaných vepřovic. U těchto materiálů může po masivním delším namočení dojít ke ztrátě pevnosti zdiva a v krajním případě i ke zřícení domu.

Jak moc musí být stavba narušená povodní, aby musela být zbourána?

Neexistuje žádné obecné pravidlo, každou stavbu je potřeba hodnotit individuálně. Přitom je potřeba brát v úvahu řadu otázek. Například bezpečnostní - zda lze poškozenou stavbu opravit, aniž ohrožuje životy nebo majetek. Dále ekonomické – zda se vyplatí stavbu opravovat. Potom tady jsou otázky ochrany památek a jiných technicky či jinak cenných staveb. Nebo sociální aspekt. Není snadné zbořit dům starého člověka, který v něm strávil celý život a přestěhování možná psychicky nezvládne.