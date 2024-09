Česko se začíná vzpamatovávat z ničivých povodní. Rozvodněné řeky zaplavily kromě domů také zahrady a louky. To může být veliký problém pro lidi žijící v menších obcích, mnoho z nich totiž odebírá pitnou vodu ze své studny. Podle odborníků by rozhodně hned neměli vodu konzumovat ani používat. Nejprve je důležité studnu vyčistit.

Voda z rozvodněných řek spláchne vše, co jí přijde do cesty. Do studny s pitnou vodou se tak mohou dostat nejen nečistoty, chemikálie, ale i lidské výkaly či zvířecí trus. Podle odborníků by lidé měli být obezřetní i ve chvíli, kdy se studna nachází v blízkosti zaplavené oblasti. I v takovém případě je vhodné ji nepoužívat. Do studny se totiž může špinavá voda dostat jednak deštěm, nebo prosakováním z nedalekého toku.

„I když možná na první pohled vypadá voda čistá, musíme ji potencionálně považovat za kontaminovanou a nebezpečnou pro lidské zdraví. Hrozí různé druhy průjmových onemocnění,“ varoval vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu a vedoucí Oddělení hygieny vody Státního zdravotního ústavu František Kožíšek.

V případě pochybností o kvalitě vody se mohou lidé obrátit odborníky. „Pokud si nejste jistí, zda je váš zdroj vody v pořádku, používejte balenou vodu. Kvalitu vody z vašeho zdroje klidně konzultujte s krajskou hygienickou stanicí,“ informovalo ministerstvo zdravotnictví.

Jak správně vyčistit studnu

Čištění studní by mělo přijít ovšem na řadu až ve chvíli, kdy velká voda dostatečně opadne. V případě, že nedošlo přímo k zatopení studny, postačí základní údržba. „Pokud voda nemá jinou barvu, nezapáchá a podobně, postačí ji ze studny vyčerpat a na dně nechat zhruba jeden metr. Poté je třeba použít vhodný chemický přípravek. Tento postup se doporučuje udělat několikrát. Před začátkem konzumace vody je vhodné vzorek vody odnést na rozbor,“ poradil studnař Miroslav Novotný.

Zároveň poznamenal, že pro takové ošetření není nutné volat odborné firmy. Práce probíhá mimo studnu.

U zatopených studní je dekontaminace o dost komplikovanější. Kromě vyčerpání a chemického ošetření vody je nutné mechanicky vyčistit stěny studny, vyměnit písek či štěrk na samotném dně a nechat studnu několik hodin odvětrat. „Musí se hlavně dovnitř studny. Kromě odvahy je potřeba i speciální vybavení. To odborné firmy mají, a proto je vhodné si je zaplatit než riskovat život. Někteří lezou do studny jen s lanem uvázaným kolem pasu. Člověku navíc může hrozit ve studni otrava třeba oxidem uhličitým nebo metanem,“ upozornil Novotný.

Čištění studny by mělo vždy probíhat za účasti minimálně třech lidí, a to pro případ poskytnutí první pomoci člověku uvnitř.

Zpozornět by měli i lidé, kteří odebírají vodu z veřejného vodovodního řadu. Povodně a podmáčený terén totiž mohou potrubí poškodit. Pokud se objeví problém, je nutné kontaktovat provozovatele. „Stejně tak je vhodné sledovat webové stránky provozovatele. Může se stát, že voda bude ohrožená a provozovatel preventivně vyzve lidi, aby vodu raději převařovali,“ doplnil Kožíšek.