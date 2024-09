Které stavby a domy po povodni vyžadují odborné posouzení statikem?

Odborníci varují před neuváženým vstupem do jakýchkoliv vodou zasažených budov. Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) všechny, jimiž prošla záplavová vlna nebo které byly ve styku s vodou delší dobu, musí posoudit statik. „V případě deformací, výskytu trhlin nebo zkřížených dveří a oken nechoďte dovnitř a přivolejte (nebo vyčkejte) autorizovaného statika, který určí další opatření nebo uvolní dům k užívání,“ doporučil předseda Technické komise ČKAIT Ladislav Bukovský.

Zasažena byla rozsáhlá infrastruktura a různé stavby. Kdo vyhodnotí a rozhodne o odstraňování následků povodní?

Zasažené oblasti mají postupně procházet a prohlížet stavby speciální asi tříčlenné týmy, skupiny tvořené statiky, mostaři a dopravními inženýry. Dohodli se na tom ministr životního prostředí Petr Hladík, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Vladimír Vlček a vedení ČKAIT. A to kvůli lepší koordinaci a po zkušenostech s tornádem na jižní Moravě z roku 2021 a posuzováním statiky zatopených objektů v Plzeňském kraji v roce 2002.

Jak to má fungovat?

Ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem (IZS) je nutné určit obce, ve větších městech ulice, které budou prohlížet konkrétní týmy těchto odborníků. Místa budou zahrnuta do časových plánů. IZS informuje obyvatele, kdy budou navštíveni statikem. „Zabrání to chaotické organizaci posuzování staveb. Uklidní to postižené lidi,“ vysvětlil předseda ČKAIT Robert Špalek.

Oblastní kanceláře vytvoří aktuální seznamy odborníků ochotných se zapojit do pomoci. Autorizovaní statici, mostaři a dopravní inženýři se pak na vyzvání velitelem hasičů či IZS dostaví na určené místo a vystaví předběžné zprávy, zda je nutné objekt zbourat, zda jev pořádku nebo zda je nutná následná podrobná prohlídka.

Proč na ně čekat?

Podle informací ČKAIT mimo jiné proto, že Integrovaný záchranný systém zajistí proplacení a postavení statiků v systému IZS. „Pokud statiky vyzve postižená obec nebo soukromník, nevztahuje se na ně zákon o IZS. Následně bude třeba náklad řešit právě s pojišťovnou,“ upozornil mluvčí komory Jiří Hlinka.

Koho v případně nutnosti zkontaktovat přímo?

V případě akutního nebezpečí záchranné složky. Konzultace a pomoc pak nabízí Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. „Doporučujeme zkontaktovat naše oblastní kanceláře, které o našich odbornících v jednotlivých krajích mají nejlepší přehled,“ sdělil Špalek.

Co dělat po opadnutí vody a jak začít s úklidovými pracemi?

Pokud je statika domu v pořádku, obecně je vhodné místnosti zasažené povodní vyklidit – a stav budovy soustavně dokumentovat. Odborníci radí pořizovat průběžnou fotodokumentaci vnějších částí interiérů, zvlášť pokud obyvatel pozoruje jakékoliv změny. Další doporučení se liší podle typu konstrukcí.

Jak postupovat ve zděných domech zasažených povodní?

Je nezbytné vyklidit veškerý mobiliář, odstranit bahno a nečistoty, které se naplavily do domu, vymýt vodou prostory zasažené povodňovou vodou. Dále je třeba odstranit z podlah PVC krytiny, koberce, dřevěné prvky – parkety, prkna i desky na bázi dřeva. Je vysoce pravděpodobné, že budou zničené a nelze je opravit. K likvidaci těchto stavebních prvků lze samozřejmě přistoupit až s časovým odstupem.

Následky povodní, 16. září 2024, Jeseník | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Jak se zbavit vlhkosti?

Jak ukázaly postupy po povodních v letech 2002 a 2012, lidé okamžitě po zpřístupnění budov nasazují vysoušeče. „Sušení pomocí vysoušečů lze podpořit osazením stolních ventilátorů, které zajistí cirkulaci vzduchu po místnosti a zvýší účinnost vysušování. Okna i dveře musejí být uzavřené, nesmí se větrat. Voda z vysoušečů se musí pravidelně vylévat nebo odvádět hadicemi mimo sušený prostor,“ shrnul Bukovský.

V některých případech nicméně boj s vlhkostí zabere řadu měsíců a často i několik let. Podle odborníků je nutné odstranit zásypy a tepelné izolace podlah. A zevnitř i zvnějšku osekat omítky nejméně 30 centimetrů nad rovinu zatopení.

Může se vlhkost projevit i v nevytopených místnostech?

Místnosti, které nejsou vysoušeny, je na místě větrat nebo střídavě vytápět a větrat, kdy vysoušení urychlí osazení ventilátory.

Jak vysušit zatopená sklepení?

Pomáhá otevření oken a zprůchodnění komínů tak, aby vznikal průvan a vzduch cirkuloval. Po vysušení musejí být prostory kompletně vydezinfikovány, následně je možné provést opravy. Mělo by dojít k odstranění původních poškozených nátěrů. Prostory je třeba vymalovat hašeným vápnem nebo nátěrovými hmotami s fungicidní přísadou, které neuzavřou povrch stěn pro vysychání a zároveň zabrání vzniku plísní.

Jak postupovat u dřevostaveb?

Ty čekají rozsáhlejší sanace. Platí pro ně v zásadě to samé jako pro zděné konstrukce. Navíc je ale nutné odstranit opláštění vnitřních i obvodových stěn z jedné strany. V případě sádrokartonu nebo desek na bázi dřeva pak z obou stran. Dřevěné nosné konstrukce je nutné omýt čistou vodou.

Vysoušení je samozřejmě možné, u ventilátorů v uzavřených prostorách je vhodné zajistit cirkulaci vzduchu. Před opravou je pak nezbytné dřevo impregnovat prostředkem proti houbám a hmyzu.

Po povodních bývá problémem hygiena. Na co si dát pozor?

Postižení povodní by neměli používat jako pitnou vodu tu ze studní. Je zapotřebí zlikvidovat vodou kontaminované potraviny (včetně těch v obalech a konzervách), plodiny, případně uhynulé zvířectvo. Osobně si při pracích chránit kůži, oči a ruce).

Nemám zatopený dům, přesto mi nejde elektřina. Co mám dělat?

Pokud i po obnovení sítě nemáte zajištěnu dodávku elektřiny, může to být způsobeno technickými problémy na konkrétním přívodním vedení, vnitřní elektroinstalace objektu nebo jinými okolnostmi. V některých případech může být nutná individuální kontrola vašeho připojení revizním technikem (elektrikářem) nebo techniky distribuční společnosti. Kontaktujte svého elektrikáře a následně distributora v případě, že dodávka elektřiny nebyla obnovena.

V technické místnosti je voda či mám fotovoltaiku a střídač/baterii je pod vodou. Jak postupovat?

Jističe by při povodni měly obě technologie samy odpojit (pro jistotu zkontrolujte, že jsou opravdu shozené). Dokud je v technické místnosti voda, nevstupujte do ní. Zaplavené technologie už zachránit nejdou, bude třeba je vyměnit. Pokud je zaplavená jen část baterie, je možné, že horní díly budou v pořádku, ovšem je nutné, aby je zkontroloval revizní technik. Pokud máte pojištěnou domácnost, neměl by být problém čerpat na náhradu technologií peníze od pojišťovny.