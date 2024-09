Najdeme .NET developera do Prahy? (70 - 120.000 Kč) Hledáme nové kolegy a kolegyně do našich měnších vývojových týmů. V současné době máme tři nové projekty a hodí se nám každá šikovná vývojářská ruka. Nabízíme HPP, smlouvu na dobu neurčitou ihned, možnost Home Office po zapracování. Přijďte se k nám podívat, výběrové řízení je jednokolové a možná získate práci právě pro Vás! Náplň práce: Vývoj SW a práce na projektech do rozmanitých oblastí - energetika, doprava, plynárenství, Vyvíjíme hlavně komplexní IS pro zpracování dat v reálném čase (real-time programming), Spolupráce v týmu (vývojáři - testeři - architekti), Pracujeme v menších týmech cca 8 lidí, Možnost se zapojit i do mezinárodních projektů. 65 535 Kč

