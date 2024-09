Zatopených obcí, jimž stát pomůže koncem týdne se zajištěním krajských a senátních voleb, je podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) aktuálně 35. Představuje to hrubým odhadem 200 volebních okrsků, uvedl ministr. Počet se může snížit například o 19 okrsků v Bohumíně, kde se pokusí volby zajistit vlastními silami, řekl ve středu Rakušan poslancům. V Česku je zhruba 6250 obcí a kolem 14 tisíc okrsků. Voličům, kteří přišli při záplavách o doklad totožnosti, umožní ministerstvo vnitra zdarma zrychlené vydání občanského průkazu. Nový doklad doručí lidem k příslušnému úřadu do pátečních dvou hodin odpoledne.

„Co obce nebudou schopny zvládnout vlastními silami, s tím jim stát pomůže,“ slíbil ministr. Reagoval tak na obavy poslanců opozičního hnutí ANO, že by mohla být zpochybněna regulérnost voleb v důsledku jejich nedostatečného zajištění v zaplavených obcích. Například podle Radka Vondráčka (ANO) se to týká 13 z 59 okrsků v Opavě.

Ministr uvedl, že kromě materiální pomoci má být ve všech postižených obcí zajištěna elektřina. Chybějící členy okrskových volebních komisí budou moci nahradit úředníci České správy sociálního zabezpečení, finančních nebo katastrálních úřadů, s nimiž je to podle Rakušana předjednáno. Stranám přitom zůstane možnost dodatečně nominovat další zástupce do komisí, přičemž zůstane povinnost proškolit vedení komisí, podotkl.

Rakušan zopakoval, že při organizaci voleb budou potřebovat podporu obce v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, a to na Šumpersku, Jesenicku, Krnovsku, Bohumínsku a Opavsku. Starostové mají ještě dnes podle Rakušana obdržet metodiku s doporučením, co dělat při nedostupnosti volební místnosti, při rezignaci členů komisí, zničení sad hlasovacích lístků či nedostupném seznamu voličů. Náhradní volební materiály se podle ministra už tisknou a následně rozvážejí na krajské úřady.

Hlasovat se může i ve stanech s elektřinou z agregátu

Při zatopení volební místnosti a nemožnosti přesunout ji jinam lze podle Rakušana zajistit hlasování i ve stanech s elektřinou z hasičského agregátu, s čímž má stát zkušenosti z volebních drive-in stanovišť zřizovaných v době koronavirové pandemie. K dispozici má být také větší počet mobilních volebních uren, se zajištěním jejich dopravení k voličům pomohou hasiči mimo plánovanou službu.

Ministr také uvedl, že podmínkou členství v komisi není trvalý pobyt na území daného okrsku - postačí, když je zájemce plnoletý, svéprávný a současně ve volbách nekandiduje. Ohledně dobrovolníků vnitro osloví s žádostí o spolupráci vysoké a střední školy.

Komise musí mít ze zákona minimálně šest členů, u okrsků do 300 voličů jsou čtyřčlenné. Pokud by v povodňových oblastech odpadla celá okrsková komise, navrhuje vnitro jako nouzové řešení sloučení volebních místností. „Například dva okrsky lze obsloužit stejným týmem osob, které budou formálně jmenované do dvou komisí. Administrativně je ale potřeba zachovat oddělení - dvě volební schránky, dvojí dokumentace, dvojí sčítání,“ uvedlo již dříve Rakušanovo ministerstvo.

Ministr dodal, že k odložení voleb, po němž volali někteří starostové, by bylo třeba vyhlásit nouzový stav, což by mohlo být soudně zpochybněno. „My jsme přesvědčeni, že dokážeme zajistit hlasování i v místech, které jsou zasaženy povodní,“ prohlásil Rakušan.

Zrychlené vydání dokladů

Voličům, kteří přišli při záplavách o doklad totožnosti, umožní ministerstvo vnitra zdarma zrychlené vydání občanského průkazu. O jeho vydání budou moci žádat občané s trvalým pobytem v zasažených oblastech, a to do středečních 18:00. V tiskové zprávě ministerstvo uvedlo, že nový doklad doručí k příslušnému obecnímu úřadu do pátečních 14:00, kdy začínají volby do krajských zastupitelstev a Senátu.

Možnost se týká obyvatel Moravskoslezského, Olomouckého a Jihočeského kraje. Žádost dnes mohou podat na následujících obecních úřadech: Český Těšín, Krnov, Opava, Orlová, Ostrava, Olomouc, Jeseník, Litovel, Šumperk, České Budějovice, Tábor, Třeboň a Vodňany. Při podání žádosti nemusí prokazovat svou totožnost žádným jiným dokladem, úřad je ztotožní sám.

Technicky chce vnitro využít možnosti získání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě do pěti pracovních dnů. Nové průkazy plánuje distribuovat „nestandardním způsobem“ na ty obecní úřady s rozšířenou působností, kde si o ně lidé předtím zažádají. „Distribuci budou provádět pracovníci ministerstva vnitra, čímž dojde ke zkrácení doby mezi náběrem a předáním dokladu,“ uvedlo ministerstvo.

Lístků bude ve volební místnosti dostatek

Úřad také připomněl, že jestliže volič při povodních ztratil nebo jinak přišel o vydaný voličský průkaz, odvolit nemůže. Zákon totiž jednoznačně stanoví, že volič, kterému byl průkaz vydán, může hlasovat pouze s ním. „Vydání náhradního voličského průkazu bohužel není možné,“ konstatovalo vnitro. Jestliže volič zažádal o průkaz a nedostal ho, musí situaci řešit s Českou poštou na základě podacího čísla zásilky, které je k dispozici na vydávajícím obecním úřadě.

Mluvčí krnovské radnice Dita Círová dnes ČTK řekla, že úřad vydal 31 voličských průkazů. Radnice je bez elektřiny, nefungují tam počítače, a tak tento údaj bylo možné zjistit jen díky tomu, že ho příslušná úřednice věděla zpaměti. Bohumínská radnice je taktéž bez elektřiny, průkazů vydala 87. V dalším zaplaveném městě - Litovli - vydali úředníci 11 průkazů.

Pokud voliči nepřijdou domů hlasovací lístky, obdrží je jako vždy ve volební místnosti. Ministerstvo zopakovalo, že lístků bude v postižených oblastech dostatečné množství, stejně tak i úředních obálek. Krajské úřady budou přesouvat rezervy lístků z méně vytížených obecních úřadů do míst s vyšší potřebou.