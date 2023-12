Mezi ty bizarnější nesmysly konce letošního roku určitě patří fáma o připravovaném novém sdružení nazvaném údajně Svaz sběračů lesních plodů (SSLP), který prý začne od začátku sezony sběru hub 2024 prodávat regionální či celostátní povolenky na houby. Je to lež a aktualizovaná verze vylhané zprávy, jež se objevovala už v roce 2011.

Některé výmysly jsou až úsměvné. Například ten o Svazu sběračů lesních plodů, který prý od začátku příštího roku začne rozdávat povolenky na sběr hub. Opět jde o šířenou lež dezinformátorů. | Foto: Deník/Radek Luksza

„Piráti chtějí vytvořit nové sdružení SSLP (Svaz sběračů lesních plodů). Má to být obdoba rybářského nebo mysliveckého svazu. Jednoduše řečeno, každý, kdo bude sbírat lesní plody, se bude muset zaregistrovat, složit zkoušky znalosti druhů a bude muset dodržet stanovený denní povolený limit (počet, velikost, množství) a dodržet dobu stanovené ochrany, mít koupenou povolenku (regionální či celorepublikovou). Má platit od začátku sezony sběru 2024. Vše má podporu EU."

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkTak zní, kromě opravených překlepů, text fámy, která se šíří po sociálních sítích doplněná fotografií předsedy České pirátské strany Ivana Bartoše. Zpráva je ale kompletně vylhaná.

„Dobrý den, jde o očividný nesmysl a lež. Nutno ale ocenit kreativitu autorů ve vymyšlení podobných pitomin," sdělila Deníku vedoucí PR komunikace České pirátské strany Veronika Šmídová.

Lež s dávnými kořeny

Zmíněná lež nicméně není úplně nová, jen trochu jiným způsobem využívá dvanáct let starou kauzu o sběru hub a dalších lesních plodů, kdy celé Česko vystrašila mystifikace bloggera Ondřeje Kňavy.

Ten tehdy na blogu iDnes publikoval článek „Konec bezplatného houbaření v České republice se blíží“ o údajném schvalování zákona o zákazu využívání státních lesů k bezplatnému odběru bylin, plodů rostlin a hub. S touto mystifikací si důkladně pohrál a doplnil ji o podrobný výpis údajného zpoplatnění hub.

Zadrželi policisté dvojníka? Fámy o uprchlém Tomáši Čermákovi byly založeny na nesmyslných základech:

Zadržení Čermáka? Policie má dvojníka, tvrdí dezinformátoři. Je to nesmysl

„Sběr bylin, plodů rostlin a hub bude omezen jen na 2 kilogramy čisté váhy za jeden sběr. Pokud sběr nenahlásíte u příslušného úřadu a neodvedete ze svého sběru daň z příjmů, hrozí vám pokuta 10 000 Kč, posléze správní řízení a při dalších přestupcích i maximální výše trestu, který počítá i s odnětím svobody na 1 rok nepodmíněně,“ uvedl mimo jiné ve zmíněném textu.

Zpráva se tehdy začala okamžitě masově šířit řetězovými maily, začali na ni reagovat i někteří politici, a nakonec ji muselo začátkem srpna 2011 oficiálně dementovat i Ministerstvo zemědělství České republiky. Jeho tehdejší vyjádření se dodnes dochovalo například na stránkách Prahy 12: „Jde o nadsázku autora bez reálného základu. Ministerstvo zemědělství vyjádření k této věci autorovi neposkytovalo. Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti poskytuje vyjádření nyní, a to ve smyslu, že článek patří k recesistickým tématům typickým pro letní sezonu,“ uvedlo 2. srpna 2011 Ministerstvo zemědělství ČR.

Slovenský poslanec naletěl vtípku o drahých vánočních trzích:

Veganský chlebík za dvě stovky? Vtipálci bavili Slováky, poslanec to vzal vážně

Že by šlo o realitu, vyvrátil rychle i sám Kňava, který podle svého tehdejšího vyjádření pro Hoax.cz nepředpokládal, že by se jeho záměrně absurdního textu někdo chytil jako skutečnosti. „Blog jsem naplnil paradoxními situacemi, co by to všechno obnášelo, včetně zřízení funkce obecního vážiče hub, pracujícího jen ve všední dny,“ vypočítával absurdity, jež v textu uvedl.

Jak je to doopravdy?

V České republice má podle lesního zákona každý právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí a sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody, a to způsobem, který nepoškozuje les a nenarušuje lesní prostředí. Každý je při tom povinen dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců. Sběr lesních plodů, hub a bylin je v Česku zakázán jen v národních parcích a ve vojenských lesích.

V listopadu se po sociálních sítích šířil výrok bývalého českého prezidenta Václava Klause o zesnulém Karlu Schwarzenbergovi. Citát byl ale vylhaný:



Schwarzenberg v hledáčku dezinformátorů. Ti vložili lež do úst Václavu Klausovi

Podle tiskové zprávy ministerstva zemědělství ze 7. srpna 2023 nasbírali Češi v roce 2022 celkem 38,96 tisíce tun lesních plodů v celkové hodnotě 7,89 miliardy korun. Překonali tak nejlepší výsledek 7,66 miliardy korun z roku 2013.

„Mezi nejčastěji sbírané plody patří houby, kterých si lidé loni z lesa přinesli 24,99 tisíce tun za 5,2 miliardy korun. Česká republika patří mezi země s nejvyšší koncentrací houbařů na světě. Dále to jsou borůvky (6,77 tisíc tun za 1,2 miliardy korun) a maliny (2,67 tisíce tun za 562 milionů korun). Nejméně se sbírají bezinky a brusinky,“ uvedlo ministerstvo zemědělství.