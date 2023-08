Řeckým hasičům se v uplynulých dnech povedlo dostat pod kontrolu plameny, které zejména o minulém víkendu sužovaly ostrov Rhodos. Přestože se situace uklidnila a do destinace se ve velkém vracejí také čeští turisté, ti evakuovaní i české cestovní kanceláře stále řeší dozvuky přírodní katastrofy. Třeba čekají na zavazadla.

Takto evakuovaní turisté na letišti na Rhodosu čekali na odlet z ostrova | Foto: ČTK

Stovky českých turistů opouštěly počátkem uplynulého týdne řecký ostrov Rhodos s ohněm v patách. Rozsáhlé požáry v jeho jižní části si vyžádaly evakuaci přibližně dvaceti tisíc lidí, mezi nimi i klientů cestovní kanceláře Blue Style. Nyní už je situace v Řecku stabilizovaná, na Rhodosu hasiči řeší už jen lokální ohniska. „Teď se už všichni snaží vrátit do normálu,“ říká v rozhovoru pro Deník mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Lucie Bukovanská.

Kolik klientů jste měli na Rhodosu, když vypukly požáry, a kolika z nich se týkala evakuace?

Na ostrově jsme měli kolem tisícovky klientů a evakuaci podléhalo přibližně 410 lidí.

Co bylo z vašeho pohledu v dané situaci nejsložitější?

Sešlo se toho víc. Nikdo takový vývoj neočekával. Vše se velmi rychle měnilo. Už předminulý týden jsme požáry řešili každý den, ale ještě tehdy v pátek (kritická situace s rozšířením požárů a evakuací nastala o víkendu 22. a 23. července, pozn. red.) řečtí hasiči říkali, že by oheň měli mít nejpozději do dalšího dne pod kontrolou. Takže náročný byl ten dynamický vývoj. Jedna ze složitých věcí byla i komunikace, nešel elektrický proud, takže se nedaly dobíjet mobily a vypadával či vůbec nebyl signál.

Z hořících částí ostrova se v jednu chvíli potřebovaly přesunout jinam tisíce turistů. Jak komplikované bylo za takových podmínek hledání náhradního ubytování?

V tomto ohledu jde o to, že tam nastal chaos. Tímto nechci kritizovat řecké úřady, ale evakuovat dvacet tisíc lidí je strašně náročné na logistiku a organizaci. Pro nás jako cestovku řešení situace vypadá zdánlivě jednoduše - oslovíme hotely se kterými spolupracujeme a oni nám nabídnou ubytovací kapacity. Jenže pak se vše začalo sypat, protože místní autobusy vozily evakuované turisty do jakýchkoliv hotelů, ony je ubytovávaly a už bylo vše nekontrolovatelné. Velké nasazení také měli všichni místní.

Někteří turisté si po návratu do Česka na vývoj evakuace na Rhodosu stěžovali. Mohly cestovní kanceláře udělat v chaosu na ostrově ještě něco víc?

Určitě to pro naše klienty muselo být hrozné, mít takový zážitek na dovolené je opravdu extrémní. Nicméně jedná se o přírodní katastrofu, která je vždy strašná, ať ji zažijete kdekoliv. Někteří klienti od nás asi čekali víc, ale my jsme si všichni sáhli na dno. Téměř měli pocit, že když jedou s cestovkou, že se jim nemůže nic stát.

Je nám líto, že přišla kritika, že jsme klienty neevakuovali. Ale my jsme evakuační autobusy vyslali, jenže je zastavila řecká policie a řekla, že bude vyklízet postiženou zónu sama, ve své režii. Takže v tu chvíli si to řídily místní úřady a už jsme nemohly sloužit ani jako partneři pro odvoz. Nebyli jsme v takové situaci jediní. Měli jsme krizový štáb v Praze a naše call centrum sloužilo jako podpora pro delegáty, abychom ke všem klientům dostali informace. Lidé se pohybovali, takže jsme je nemohli jednoduše “posbírat”. Museli jsme zjistit, kde jsou, zda mají u sebe cestovní doklady a zavazadla.

Musíte nyní s klienty, kteří byli evakuováni, řešit nějaká ztracená nebo shořelá zavazadla?

Spíš řešíme to, že ta zavazadla ještě nemají zpátky z Řecka. Někde je balí naši delegáti, někde hotely, a nyní posílají zpátky. Pak uvidíme, zda budou nějaká ztracená, ale v tuto chvíli takovou informaci nemáme. Co se týče shořelých věcí, plameny poškodily jen velmi málo hotelů, takže si nemyslím, že by byly velké škody na majetku turistů.

Požáry ve vesnici Gennadi na ostrově Rhodos v Egejském moři v jihovýchodním Řecku v úterý 25. července 2023.Zdroj: AP Photo/Petros Giannakouris

Vypravovali jste i minulý týden, kdy ještě nebyl oheň zcela pod kontrolou, na Rhodos také nové zájezdy?

Tady musím upozornit, že hořelo pouze v jihovýchodní části, na severu ostrova požár nebyl. Měli jsme krizový štáb s ministerstvem zahraničních věcí, účastnili se jej čeští hasiči, komunikovali jsme s Českým hydrometeorologickým ústavem. S celým týmem jsme si dvakrát denně volali a radili se, jak to vypadá v severní části, zda bude nutné ji také evakuovat, popřípadě, zda je tam možné vysílat další zájezdy. A do severní části jsme je nakonec vysílali i minulý týden, kdy byl jih evakuovaný, ale stabilizovaný.

Klientům jste přesto nabídli, že ti s odletem na jakoukoliv část Rhodosu do konce července si mohou změnit zájezd. Kolik klientů zvolilo tuto možnost a jaká část naopak chtěla na ostrov odletět navzdory požáru na jihu?

Velmi zhruba to bylo půl na půl. Ale letadla na Rhodos vypravujeme každý den a stejně tak se to denně lišilo. Například minulý týden ve středu letělo na severní Rhodos 129 klientů, zatímco 37 klientů odjet nechtělo.

Nyní je podle dostupných informací situace i na jihu Rhodosu pod kontrolou, hasiči řeší už jen lokální ohniska. Lidé už se nebojí na ostrov létat?

Na nějaké závěry je velmi brzy. Naše call centrum řeší dosud změnu zájezdů, ovšem jde hlavně o klienty, kteří měli v těchto dnech odlétat do zavřených hotelů na jihu, takže hledáme náhrady. Lidé nám volají s tím, že by rádi jeli, že s dovolenou počítají, tak se snažíme jim najít něco podobného, co nejblíž datu původního příletu a odletu.

Je to náročné, neboť máme vyprodanou většinu z našich nasmlouvaných kapacit. Spustili jsme novou službu self rebooking, kdy si klienti sami mohou online změnit parametry dovolené. Je to novinka, standardně měníme naše zájezdy přes zákaznické centrum. Požár v Řecku jeho spuštění urychlil.