Požár v Českém Švýcarsku: Pojišťovny čeká zrychlený režim, zapojí se úřad práce

Ničivý požár, který se od neděle šíří Českosaským Švýcarskem, za sebou zanechá stamilionové škody. Ty většinou pokryjí pojišťovny. A to i v případě, že měl majitel zasažené nemovitosti či dalšího majetku jen základní pojištění. „Požár by měl být základním živelním krytím. Není to však povinností,“ potvrdila Deníku právnička České asociace pojišťoven (ČAP) Lucie Žulavská.

Hasiči z Hrobu při zásahu na Mezné. | Video: Hasiči Hrob

Pojišťovny čeká kvůli následkům zrychlený režim, zapojí se i úřad práce