Mohutné požáry na ostrově Rhodos se podle řeckých hasičů daří krotit. Dovolenkový ráj ale zůstává zahalený kouřem, zápachem a všeobecným chaosem z rychlých evakuací i omezování služeb. Řada Čechů proto odmítá odletět na zaplacené zájezdy. Některé cestovní kanceláře ale nedávají často na výběr. Zájezdy neruší a peníze tak mohou propadnout.

Evakuovaní turisté na letišti Rhodos čekají na odlet z ostrova. | Foto: ČTK

Odletět na Rhodos měla v pondělí večer Nicole Kristić z Chomutova. Kvůli mohutným požárům si to ale rozmyslela a s cestovní kanceláří se snažila domluvit na jiném řešení. „Například změnit termín či náhradu nějaké kompenzace třeba v podobě jiné destinace. V cestovce nám na centrále i na pobočce jasně řekli, že nemáme nárok cokoliv měnit a peníze zpět nedostaneme. Náš let se uskuteční, je tam dle nich bezpečno,“ popsala Kristić.

Požáry v Řecku přehledně: Nebezpečná místa, kdy má člověk nárok na vrácení peněz

Je přitom přesvědčená, že o zbytečné obavy se nejedná, situaci na místě ověřovala z několika zdrojů. „Samozřejmě jsem zavolala na ministerstvo, kde mi výslovně řekli nikam nejezděte! Stejně tak mě informovali lidé, kteří momentálně na ostrově jsou, se slovy je to peklo, katastrofa, jeden velký zmatek a delegáti nezvedají telefon. Další info bylo od kamarádky letušky, která tam momentálně létá k evakuaci slovenských turistů. Vždy mi bylo řečeno nikam za žádnou cenu nejezděte,“ doplnila turistka.

Zůstala v Česku, o peníze či jinou formu kompenzace pravděpodobně přijde.

Pokud cestovní kancelář zájezd sama nezruší, neexistuje ze zákona právo neletět do nezasažené oblasti a na zákazníky se tak vztahují například storno poplatky. VÍCE ZDE

Cestovky situaci monitorují

Ministerstvo zahraničí nevydalo plošné doporučení necestovat na Rhodos, pouze do některých částí. „Aktuálně nejpostiženějšími oblastmi na ostrově jsou Gennadi, Bati a Asklipeio. Lokality Gennadi a Bati se aktuálně evakuují. V oblasti Asklipeio došlo ke znovuvznícení ohňů, které se šíří jižním směrem,“ uvedl resort k pondělnímu odpoledni. Varoval ale před tím, že se situace může kdykoli zhoršit.

Ničivé požáry v Řecku: Čechy už na Rhodos neposílejte, vzkázal Rakušan cestovkám

Na Rhodos vysílají turisty i největší české cestovní kanceláře, do Faliraki na severovýchodě ostrova zájezd vypravil také Čedok. „Další odlet je naplánovaný na pátek, všechno nadále monitorujeme a vyhodnotíme podle aktuálních informací z místa. Postupujeme v souladu s doporučením českých i řeckých úřadů, ve zbývající části Rhodosu pokračují turisté z různých zemí ve svém pobytu, situace na místě se postupně stabilizuje,“ potvrdila mluvčí společnosti Kateřina Pavlíková. Peníze zpět či náhradní zájezd dostali ti, kteří měli letět do zasažené oblasti.

Zájezdy vypraví i Exim Tours a Fisher, vůči zákazníkům jsou ale benevolentní. „Klientům, kteří mají ve středu 26. ve čtvrtek 27. července odletět na požárem nezasažený sever ostrova Rhodos, nabízíme možnost bezplatné změny zájezdu. Pro klienty z jihu ostrova platí i možnost bezplatného storna,“ uvedly cestovní kanceláře.

Záběry z Rhodosu:

Zdroj: Youtube

K tomu, aby zájezdy cestovní kanceláře zrušily, vybídl mimo jiné ministr vnitra Vít Rakušan. „Myslím si, že by se cestovní kanceláře měl soustředit na to, aby se povedlo dostat turisty rychle do České republiky,“ poznamenal v ČT24.

Na vyřizování žádostí kvůli rušeným zájezdům se už připravují pojištovny. „České pojišťovny jsou připraveny věnovat se událostem, ke kterým v současné době dochází na řeckých ostrovech a které výrazně ovlivňují průběh dovolených českých turistů v Řecku. Turisté by se měli v každém případě nyní řídit několika základními pravidly - zachovat klid, neustále dbát pokynů místních orgánů a svoji situaci řešit přímo s cestovními kancelářemi, případně sledovat aktuální informace na webových stránkách ministerstva zahraničních věcí,“ poradil mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.