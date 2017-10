Pozor, blíží se Dušičky. Buďte opatrní, radí policie

I když Památka zesnulých, neboli Dušičky, vychází na čtvrtek 2. listopadu, památku zesnulých uctívají lidé především již tento víkend.

Na místa posledního odpočinku nemíří jen ti, kteří hodlají ucít památku svých zesnulých blízkých, ale také ti, kteří hodlají zneužít situace a nesoustředěnosti zejména starších lidí, tedy zloději. A zdaleka se nemusí jednat je o ojedinlé případy.

Podobně jako je tomu i v ostatních regionech, podle jihočeské policejní mluvčí Hany Millerové také jihočeští policisté každým rokem v období Dušiček zaznamenávají nejen několik krádeží věcí z hrobů nebo odložených věcí při úpravě hrobů, ale i z aut zaparkovaných na přilehlých parkovištích u hřbitovů. "Kontroly parkovišť před hřbitovy provádějí jihočeští policisté každoročně. Není tomu jinak ani tento rok," uvedla mluvčí s tím, že zvýšená hlídková činnost policistů začala ještě před víkendem a pokračovat bude jak o dnech volna, tak i v prvních dnech nového týdne.

Podle zkušeností policistů mizí z hrobových míst nejčastěji svíčky, věnce i umělé květiny, sošky a další výzdoba, vše co lze snadno a rychle zpeněžit. "Mnoho lidí neumí policistům vůbec popsat, co jim bylo z hrobu odcizeno. Občanům proto doporučujeme, aby si své hroby vyfotografovali, neboť v případě krádeže nebo poškození hrobu bude pro policii mnohem jednodušší zadokumentovat původní stav hrobu. Přesným popsáním odcizených věcí se tak zvýší šance na dopadení pachatele. Zloději si totiž na hřbitovech dost často tipují osamělé osoby, které sledují, a ve chvíli, kdy jdou například pro vodu nebo vyhodit původní výzdobu do kontejneru, seberou jim odloženou tašku a zmizí," upozornila Hana Millerová.



V této době, kdy jsou u hřbitovů parkoviště plná aut s větším pohybe, lidí, dochází častěji i k vykrádání zaparkovaných vozidel. I proto policisté připomínají ještě důrazněji osvědčené heslo, že: Vaše AUTO NENÍ TREZOR. "Řidiči ani spolujezdci by neměli nenechávat si v zaparkovaných vozidlech na parkovištích viditelně odložené věci. Při odchodu od vozidla je potřeba zkontrolovat uzavření oken, včetně střešního, uzavření zavazadlového prostoru a samozřejmě všech dveří vozidla. Svým předvídavým chováním, předejdete možnému odcizení věcí z vozidla," podotkla policejní mluvčí.

Do hlídkové činnosti také na silnicích se zapojují v rámci dopravně bezpočnostních opatření ve větší míře i dopravní policisté ve spolupráci s policisty z obvodních oddělení. "Řidiči by měli mít na paměti, že stále platí "nulová tolerance", tedy bez požitého alkoholu za volantem! Dopravní policisté připomínají především starším občanům, kteří s vozidlem nejezdí každodenně, aby nezapomněli, že řidiči starší 65 let musí při silniční kontrole předložit doklad o zdravotní způsobilosti. Jak vychází ze zákona, osoba starší 65 let se musí podrobit pravidelné lékařské prohlídce. Ta se obnovuje po 3 letech, tj. v 68 letech a od 68 let každé dva roky," připomněla Hana Millerová.

Současně vyzvala všechny, kteří by při návštěvě pietních míst viděli něco podezřelého, aby se ihned obrátili na policie. "Čím dříve se o krádeži dozvíme, tím větší máme šance na dopadení zloděje. Uhlídat všechna zaparkovaná vozidla poblíž hřbitovů je pro policii ve skutečnosti nemožné, proto si ceníme pozorných spoluobčanů, kteří si všímají podezřelých osob a informace ihned volají na bezplatnou policejní linku 158," dodala mluvčí Hana Millerová.