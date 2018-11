Pozor na extrémní ledovku. Lidé na západě Čech by neměli vycházet ani vyjíždět

Riziko ledovky je do sobotního rána na západě Čech extrémní. Lidé by podle meteorologů neměli vycházet ani vyjíždět autem. Ledovka se může až do sobotního rána tvořit i na jiných místech ČR, nebezpečí je tam ale nižší. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Ledovka pokryla silnice v Karlovarském a Plzeňském kraji už dnes, na řadě míst způsobila nehody nebo zastavila dopravu. ČTĚTE TAKÉ: Silnice pod ledem a vážné nehody. Nevyjíždějte! Nabádají záchranáři V předcházejících osmi hodinách spadlo na západě Čech až šest milimetrů mrznoucího deště. Další tři milimetry mohou ještě spadnout. Výstraha před velmi silnou ledovkou s extrémním stupněm nebezpečí platí do sobotních 09:00 pro celý Karlovarský kraj, většinu Plzeňského kraje, tři okresy v Ústeckém kraji a také na Rakovnicku. Meteorologové varují před nebezpečím úrazů a také vysokou nehodovostí. "Doporučujeme pokud možno nevycházet ani nevyjíždět autem. Při nutnosti pohybu venku je nezbytná velká opatrnost," uvedli. Pokud lidé vyrazí autem, měli by počítat s výrazným prodloužením doby jízdy. Komplikace mohou být rovněž se zásobováním nebo zdravotními službami. Hrozí nebezpečí pádu větví Při delším dešti se může ledovka tvořit i na stromech, stožárech a drátech elektrického vedení. Stromy a větve se mohou lámat, pravděpodobné jsou v takovém případě i výpadky v dodávkách elektřiny. Výstraha před silnou ledovkou s vysokým stupněm nebezpečí platí do sobotního rána v celém Plzeňském kraji a částech krajů Jihočeského, Středočeského a Ústeckého. Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí je vyhlášena v Praze, Libereckém kraji, většině středních Čech a částech krajů Jihočeského, Pardubického a Královéhradeckého. Aktuální výstrahy jsou zveřejněny na webu ČHMÚ. ČTĚTE TAKÉ: Na Klínovci otevřou první sjezdovku. Lyžuje se už v Krkonoších a Jeseníkách

Autor: ČTK