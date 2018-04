Pozor na internetovou diskusi. Soud potrestal muže za příspěvek

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 17 500 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků Skladnice - TŘÍSMĚNNÝ PROVOZ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17500 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Pracovní náplň:, • Vyskladňování materiálu na základě zadaných zakázek, vrací zbylé komponenty zpět do skladových lokací, • Provádí příjem výrobků do skladu z výrobních zakázek, • Převádí fyzicky materiál dle potřeby v rámci skladu, • Připravuje pravidelné exporty výrobků a materiálu dle požadavků plánovače, • Zajišťuje výměnu pracovních plášťů do čistých prostor dle příslušného předpisu, • Provádí denní průběžnou inventarizaci, Požadujeme:, • Minimálně střední odborné vzdělání s výučním listem, • Znalost práce na PC , • Logické myšlení, • Pečlivost, zodpovědnost, • Ochota práce ve třísměnném provozu, • Dobrý fyzický stav, • Průkaz VZV výhodou, Nabízíme:, • Zajímavá perspektivní práce v mezinárodní společnosti, • Možnost odborného růstu a profesního rozvoje, • Velmi dobré mzdové ohodnocení , • Zaměstnanecké benefity, • Příjemné pracovní prostředí , • Nástup dle dohody. Pracoviště: Arrow international cr, a.s. - odštěpný závod žďár nad sázavou [487], Jamská, č.p. 2359, 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Informace: Darina Hemzová, +420 566 510 410.