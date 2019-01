Silničáři v Libereckém kraji varují před namrzáním vozovek. Pozor by si měli dát řidiči i na mrznoucí mlhy. Výrazně se ochladilo a k ránu byly teploty mezi minus dvěma až minus deseti stupni Celsia, v noci na Jizerce v Jizerských horách dokonce klesly pod minus 15 stupňů.

Varování před rizikem námrazy platí i pro čtyřproudou silnici 35 z Liberce do Turnova či silnici 13 z Liberce na Frýdlant. Povrchy vozovek v kraji jsou podle dopravního webu převážně mokré a na Českolipsku vlhké. Zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem leží na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a ujetá vrstva v západní části Krkonoš na Semilsku.

Na většině území kraje bylo ráno jasno až polojasno. Podle předpovědi by přes den mělo přibývat oblačnosti a ojediněle může i slabě sněžit. Nejvyšší denní teploty budou mezi dvěma až minus jedním stupněm Celsia, na horách mezi minus dvěma až minus pěti stupni.

Záplavy sněhu

Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku zavalila sněhová nadílka, kterou zde nepamatují více než deset let. „Naposledy jsme tady měli takovou zimu asi v roce 2006 nebo ještě dřív. To bylo ještě víc sněhu a pod jeho vahou padaly chalupy a stodoly,“ uvedl místostarosta Rokytnice Petr Mareš.

Bílá nadílka s sebou přináší komplikace. „Lidi nám nadávají. Chtějí mít sníh co nejdřív odklizený. Ale my musíme jet podle nějakého plánu, musí být trpěliví. Všechno, co má kola, jezdí. Sníh odklízejí tři hoši z města a s traktory jezdí furt. Snaží se, jak to jde. Lidé by měli být shovívavější,“ dodává.

Problémy v dopravě

Včera silné sněžení trápilo i v Karlovarském kraji. Silnice byly sjízdné jen se zvýšenou opatrností a dálnice D6 uzavřela ve směru na Sokolov hromadná nehoda pěti aut. Dopravu sníh komplikoval i na silnicích nižších tříd, a to zejména na severu Čech.

V Krušných horách meteorologové varovali před tvorbou sněhových jazyků a silným větrem s nárazy o rychlosti až 55 kilometrů v hodině.