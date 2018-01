Pracovní cesty poslanců? Zamířit by mohli do Číny, Maroka či Súdánu

Sněmovní organizační výbor dnes schválil záměry zahraničních cest. Poslanci by mohli v rámci cest sněmovních výborů letos vycestovat například do Číny, Súdánu, Maroka nebo Japonska. Navštívit by mohli i řadu evropských zemí. Řekl to místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM), který má zahraniční cesty ve své agendě.

"Záměry zahraničních cest byly schváleny tak, jak výbory požadovaly. Do žádného státu nejedeme dvakrát, kromě Slovenska a Německa, což je projednáno s velvyslanectvím, jak naším, tak jejich," řekl Filip. Sněmovna má na všechny letošní zahraniční aktivity vyčleněno 29,5 milionu korun a z toho 12,5 milionu korun připadá na výbory. Částku na cesty výborů podle Filipa nepřekročí.

Organizační výbor však neschválil záměr výboru pro životní prostředí, který chtěl vycestovat do Zambie. Odůvodnění cesty nebylo podle Filipa dostatečné. "Česká republika tam nemá žádné zájmy, které by opravňovaly tuto cestu schválit," dodal Filip.

Do Číny by měli vycestovat čtyři členové hospodářského výboru. "Dle zahraničněpolitického směřování ČR lze konstatovat, že ekonomika a obchod je prioritou česko-čínských vztahů," stojí ve zdůvodnění návrhu. Do Maroka chce vycestovat kontrolní výbor, jednat tam bude s partnerským výborem i s tamním ministerstvem financí o kontrole veřejných peněz. Rozpočtový výbor má v plánu cesty do Turecka a Německa.

Výbor pro bezpečnost chce vycestovat do Srbska a Makedonie a také do Súdánu. V africké zemi chce jednat o migraci ze subsaharské Afriky a navštívit hodlá i tamní archeologická naleziště, kde působí čeští vědci. V Japonsku chce výbor pro obranu jednat mimo jiné o možnosti vojenských nákupů. Do Vietnamu by měli zamířit poslanci ze školského výboru a jednat by tam měli například o samostatnosti a financování vysokých škol.

Zahraniční výbor by měl vycestovat mimo jiné do USA. Jedním z bodů na návrhu programu je například jednání na tamním ministerstvu obrany o bezpečnostních a hybridních hrozbách.