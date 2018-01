Praha dá na oslavy 100. výročí vzniku Československa 35 milionů

Praha vyčlenila 35 milionů korun na letošní oslavy stého výročí vzniku Československa. Média o tom informoval radní Jan Wolf. Založení republiky připomene výstava, divadelní představení i mezinárodní konference. Bude natočen dokument a vznikne i historický internetový seriál. Do konce ledna další akce vybere pražský magistrát. Oslavy ke vzniku Československa se odehrají např. v Obecním domě. Výstavu k tomuto výročí připravil i Hrad.

Od ledna bude Obecní dům na webových stránkách a sociálních sítích publikovat seriál o roli této budovy v čase budování Československa za pomoci dobových materiálů. Obecní dům také bude spolupracovat na dvoudílném dokumentu o událostech roku 1918. Svůj příspěvek k oslavám si připravilo i studio Ypsilon. To nazkouší představení, nabízející rekonstrukci událostí z roku 1918. V hlavních rolích se objeví Jiří Lábus a Jana Synková.

Radní rozhodnou o 12 projektech

V historických prostorách Pánského českého klubu připraví Archiv hlavního města Prahy od září 2018 do února 2019 výstavu o událostech z roku 1918. Na začátku října se také v Praze uskuteční mezinárodní konference, kterou uspořádá České centrum Mezinárodního PEN klubu. Jedním z jejích hlavních témat bude sté výročí vzniku Československa.

O dalších akcích bude rozhodovat pražský magistrát. „V současné době probíhá druhé kolo přijímání žádostí o podporu, s uzávěrkou do 31. ledna 2018," řekl radní Wolf. V následujících několika týdnech by měli pražští radní rozhodnout o 12 projektech z prvního kola. Pak by měli vyhodnocovat další projekty, které přijdou koncem ledna.

Výstavu k tomuto významnému výročí připravuje např. i pražský hrad. Ten návštěvníkům na výstavě ukáže Zlatou bulu sicilskou, evangeliář z 9. století nebo poklad z Lumbeho zahrad.