/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na pomoci s hašením rozsáhlých požárů v Řecku se podílelo v českém týmu 148 lidí - 119 hasičů, 14 zdravotnických záchranářů, posádka vrtulníku Black Hawk a také servisní technici a mechanici. Pozemní tým byl na místě od 24. srpna s jedním střídáním tři týdny, letecký tým v Řecku pomáhal s hašením devět dnů. O zásahu na tiskové konferenci informovali zástupci hasičů a záchranářů.

Briefing k celkovému shrnutí působení českého týmu hasičů a záchranářů v Řecku. | Video: Deník/Radek Cihla

"Typ lesních požárů v Řecku a v České republice je odlišný. Jedná se o jinou skladbu lesa, jiné podmínky. Není to jen otázka teploty, je to zejména otázka větru," řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. "Pro nás je důležité to, že spolupráce, ať už s řeckou stranou nebo s dalšími zahraničními týmy, posouvá i nás v rámci společné přípravy na hašení lesních požárů," uvedl Vlček.

Zdravotníci z pražské záchranné služby se podle Vlčka mezinárodního výjezdu s hasiči zúčastnili poprvé po pětatřiceti letech. Naposledy záchranáři zasahovali takto v roce 1988 po ničivém zemětřesení v Arménii, které si vyžádalo přibližně 50 000 obětí. Ředitel pražských záchranářů Petr Kolouch řekl, že si váží důvěry, kterou do jeho týmu hasiči vložili.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR

„Vyslyšeli jsme žádost našich kolegů z Hasičského záchranného sboru a po celou dobu trvání zásahu v Řecku jsme jim stáli po boku. Pro záchrannou službu je to cenná zkušenost v rámci dalšího posilování naší krizové připravenosti a společné zásahy s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Jsem vděčný všem kolegyním a kolegům, kteří se k účasti na této misi dobrovolně nabídli, a jejich rodinným příslušníkům za podporu. Zároveň děkuji všem ostatním z pražské záchranky, kteří po tuto dobu zajišťovali její standardní provoz bez omezení,“ řekl Kolouch.

Za svou dobu působení ošetřili záchranáři 22 pacientů, podle mluvčí pražských záchranářů Jany Poštové se ale naštěstí jednalo o méně závažné úrazy.

„Šlo o popáleniny, odřeniny, virózy či alergické reakce. Transport do nemocnice k další péči byl nutný pouze v případě jednoho pacienta s úrazem dolní končetiny. Nad rámec toho poskytovali záchranáři každý den zhruba desítce lidí zdravotnickou asistenci při řešení drobných komplikací. Zasahující hasiči měli k dispozici pro nabrání sil rovněž speciální velkokapacitní vůz pražské záchranky Fénix," sdělila Poštová.

1/13 Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR Cesta hasičů a záchranářů na pomoc do Řecka. 2/13 Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR Vrtulník ze základny Přerov. 3/13 Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR Cesta hasičů a záchranářů na pomoc do Řecka. 4/13 Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR Cesta hasičů a záchranářů na pomoc do Řecka. 5/13 Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR Cesta hasičů a záchranářů na pomoc do Řecka. 6/13 Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR Cesta hasičů a záchranářů na pomoc do Řecka. 7/13 Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR Cesta hasičů a záchranářů na pomoc do Řecka. 8/13 Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR Cesta hasičů a záchranářů na pomoc do Řecka. 9/13 Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR Cesta hasičů a záchranářů na pomoc do Řecka. 10/13 Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR Cesta hasičů a záchranářů na pomoc do Řecka. 11/13 Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR Cesta hasičů a záchranářů na pomoc do Řecka. 12/13 Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR Cesta hasičů a záchranářů na pomoc do Řecka. 13/13 Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR Cesta hasičů a záchranářů na pomoc do Řecka.

Střídání záchranných posádek se uskutečnilo 1. září, kdy zhruba po více než týdnu přiletěli členové první posádky, kterou vystřídali jejich kolegové.

Čeští hasiči a záchranáři působili na severovýchodě země. Šlo o nejrozsáhlejší požár na území EU od roku 2000, kdy Unie začala tyto údaje sledovat. Podle hasiče Petra Reichensdörfera, který v Řecku sloužil v druhém odřadu, byl požár specifický tím, že se šířil hlavně povrchově.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR

"Požár byl povrchový, takže se šířil rychle. Museli jsme se zkooperovat s řeckými jednotkami ohledně taktiky. My máme taktiku trochu jinak nastavenou, oni ji mají nastavenou spíše obranně," řekl hasič, který běžně působí v pražské holešovické stanici.

Z Řecka hasiči a záchranáři odjeli v pondělí. Situace v oblasti se sice zlepšila už před víkendem, Řecko ale požádalo o setrvání českých jednotek na místě kvůli silným záplavám v jiných částech země, kam se museli urychleně přesunout řečtí hasiči a záchranáři. V oblasti tak čeští hasiči pomáhali s kontrolováním situace a dohašováním skrytých ohnisek.

