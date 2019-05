"S Prahou je spojený život nás, Slováků. Praha byla pro mě osobně větší část života mým hlavním městem," řekl Kiska. "Praha je třetím největším slovenským městem, protože podle neoficiálních statistik tu žije více než 100 tisíc Slováků a slyšet slovenštinu v obchodech je zcela běžné," dodal.

Slováků bylo podle údajů cizinecké policie ke konci roku 2017 v Česku asi 112 tisíc a v Praze 30 tisíc. Byli tak po Ukrajincích druhou největší skupinou cizinců žijících v Česku. Praha má zhruba 1,3 milionu obyvatel a největšími městy Slovenska jsou Bratislava se 430 tisíc obyvateli a Košice s 239 tisíc.

V Praze žije největší slovenská komunita na světě, nechal se slyšet pražský primátor Zdeněk Hřib. "Naše národy mají skutečně stále mnoho společného. Dotkli jsme se tématu týkajícího se například bydlení, které trápí všechny metropole, nebo dopravy," řekl Hřib po jednání se slovenským prezidentem.

Podle Kisky se i Bratislava potýká s problémy v bydlení podobnými těm pražským. I tam někteří investoři podle prezidenta skupují byty, které pak pronajímají přes platformu Airbnb, a mladí lidé tak mají problém sehnat podnájem. Radní s Kiskou mluvili i o tom, jak se v Praze žije menšinám.

"Já věřím, že spolupráce, která byla navázána mezi Prahou a Bratislavou, bude dále pokračovat," uvedl primátor. Praha pomáhala slovenskému hlavnímu městu například se zakládáním metropolitního institutu, obdoby pražského Institutu plánování a rozvoje.

Po jednání se Kiska podepsal do starobylé knihy hlavního města Prahy a pak převzal symbolický klíč od města.

Vyznamenání pro ředitele Národního muzea

Kiska dnes rovněž předal řediteli Národního muzea Michalu Lukešovi Řád bílého dvojkříže druhé třídy, který je nejvyšším slovenským státním vyznamenáním pro cizince. Před novináři poté vyzdvihl Lukešovu roli při rekonstrukci Národního muzea.

"Jsou věci, které my Slováci Praze závidíme, patří mezi ně i toto nádherné Národní muzeum," řekl Kiska. Lukeš podle něj zvládl "nesmírně náročnou" rekonstrukci historické budovy muzea a odvedl na ní kus práce.

Řád bílého dvojkříze je určen mimo jiné těm, kdo se mimořádně zasloužili o rozvoj vztahů mezi Slovenskem a vlastí vyznamenaného nebo významně přispěli k šíření dobrého jména Slovenska ve světě.

Lukeš uvedl, že si vyznamenání velice váží i proto, že vystudoval slovakistiku, a má tak k sousední zemi velmi blízko. "Slovensko je můj druhý domov, a to nehovořím z nějaké nostalgie po Československu. O to víc je dnešní vyznamenání pro mě nejen velkou ctí, ale i osobním zážitkem," řekl. Ocenění ale podle něj patří nejen jemu, ale také všem pracovníkům Národního muzea.

Situace kultury v obou zemích

Ministr kultury Antonín Staněk pokládá vyznamenání pro Lukeše za ocenění jeho schopností. "V jeho osobě se kloubí odbornost, skromnost a manažerská profesionalita. Je to zvláštní uskupení hodnot, které stojí za tím, že se Michal Lukeš stal v pouhých 26 letech ředitelem národní instituce a dnes je nejdéle sloužícím ředitelem národní instituce," řekl ministr.

Staněk také připomněl, že Národní muzeum loni v souvislosti se stým výročím vzniku Československa připravilo společnou česko-slovenskou výstavu, která v Praze potrvá do června. Letos na ni podle ministra naváže obdobná česko-slovenská výstava, která se bude věnovat Milanu Rastislavu Štefánikovi.

Kiska při návštěvě Národního muzea také krátce jednal se Staňkem o situaci v kultuře v obou zemích. Shodli se, že se Česko a Slovensko potýkají s nedostatkem finančních prostředků na udržování kulturních památek. "Potřebujeme najít finanční prostředky, abychom zachovali toto kulturní dědictví i našim dětem," řekl Kiska.

Milionář a filantrop Kiska byl zvolen prezidentem Slovenska v roce 2014 a v letošních prezidentských volbách již o další zvolení neusiloval. Podpořil právničku a protikorupční aktivistku Zuzanu Čaputovou, která v březnu zvítězila nad místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem ve druhém kole voleb se ziskem 58,4 procenta hlasů.



Kiska přijede do České republiky a do Prahy ve funkci hlavy státu ještě jednou, a to 30. května. Bude to jeho poslední návštěva v roli slovenského prezidenta.