/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nejlepším místem pro život v Česku je i letos Praha, následují Královéhradecký kraj a Vysočina. Naopak nejhůře dopadl kraj Karlovarský, ukázal 13. ročník srovnávacího průzkumu Místo pro život. Výzkum zajišťuje společnost Communa, která v Praze vítězným krajům udělila ocenění. Průzkum hodnotil sociální a enviromentální parametry a spokojenost obyvatel.

Noční Praha a východ slunce | Foto: Jiří Baran

Provedla ho analytická agentura Datank, která vycházela z dat veřejných institucí i průzkumu spokojenosti s 1600 respondenty. Mezi sledované oblasti patří například ekologie a životní prostředí, péče o děti a vzdělávání nebo bezpečnost.

Podle průzkumu spokojenosti mezi lidmi je Praha nejlepším místem pro život, na první příčce se umístila i v polovině z osmi sledovaných oblastí. V hlavním městě mají lidé podle organizátorů nejlepší zdravotnickou a sociální péči, a to především díky nejvyššímu počtu lékařů i zubařů, nejnižší průměrné nemocnosti a také nejdelší naději na dožití.

Praha má i nejatraktivnější vysoké školy a nejlepší výsledky studentů u státních maturit z češtiny i matematiky. Dobře je na tom i v infrastruktuře a na trhu práce, lidem nabízí i nejvyšší průměrnou mzdu.

Špatné je to v Praze podle průzkumu naopak s ekologií a bezpečností. Hlavní město má nejnižší podíl zeleně na zastavěné ploše a nejnižší množství recyklovaného odpadu v Česku. Zůstává tam i nejvyšší kriminalita a nejnižší objasněnost trestných činů. Problémem Prahy je i vysoká nehodovost.

Praha má co nabídnout nejen turistům:

Zdroj: Youtube

„Trošičku bych hájil Prahu v té bezpečnosti, protože to, že Pražané se cítí bezpečně, je vidět z toho průzkumu taky. Já si myslím, že to je tím, že Pražané ví vzhledem ke svým cestovatelským choutkám, jak to vypadá v jiných městech evropských i jiných a vlastně vidí to, že Praha jako velké město je jedno z nejbezpečnějších na světě,“ řekl pražský radní Michal Hroza (TOP 09), který za Prahu převzal diplom. Hroza zároveň pogratuloval Vysočině a Královéhradeckému kraji k jejich zlepšení oproti minulému roku.

Vyvážená Vysočina

V Královéhradeckém kraji ocenili pořadatelé především dobrý stav zdravotnictví a sociálních služeb nebo například možnost volnočasových aktivit a turismu. Dobře je na tom kraj i v produkci komunálního odpadu nebo v počtu trestných činů. Snížit by kraj měl naopak míru nezaměstnanosti nebo také zařídit napojení lidí na kanalizaci. Problém má i s počtem usmrcených na silnici.

Vysočina má podle organizátorů vyvážené výsledky ve všech sledovaných kategoriích. Nejlépe je na tom kraj s podílem zeleně na zastavěné ploše, vysoké je i množství recyklovaného odpadu. Za zlepšení by stál podle průzkumu nízký počet policistů a vysoký počet požárů. Snížit by se měla i produkce komunálního odpadu.

V průzkumu dopadl nejhůř Karlovarský kraj, předposlední skončil kraj Ústecký. Nespokojení jsou i lidé v Moravskoslezském kraji, který se umístil 12., nebo v kraji Olomouckém, který skončil na 11. příčce.

Cílem průzkumů je podle pořadatelů motivovat stát a samosprávy i neziskové organizace, podnikatele a místní lidi ke zlepšování podmínek a prostředí. Praha byla na prvním místě i loni, Karlovarský kraj se na poslední místo propadl z loňské třetí příčky.

Pořadí krajů podle výsledků výzkumu Místo pro život za rok 2023, v závorce umístění v roce 2022:

1. (1.) Hlavní město Praha 2. (12.) Královéhradecký kraj 3. (7.) Kraj Vysočina 4. (11.) Jihomoravský kraj 5. (2.) Jihočeský kraj 6. (5.) Liberecký kraj 7. (4.) Zlínský kraj 8. (6.) Plzeňský kraj 9. (10.) Pardubický kraj 10. (8.) Středočeský kraj 11. (13.) Olomoucký kraj 12. (14.) Moravskoslezský kraj 13. (9.) Ústecký kraj 14. (3.) Karlovarský kraj

Zdroj: Výzkum Místo pro život