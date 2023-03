/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na Pražský hrad se vrátila prezidentská standarta, kterou v roce 2015 skupina Ztohoven vyměnila za rudé trenýrky na protest proti politice tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Standarta prošla restaurováním a vrátily se na ni symboly, které umělci odstranili a rozstříhali. Prezident Petr Pavel ji ve čvrtek 9. března rozvinul z balkonu při své promluvě k lidem na třetím hradním nádvoří a uvedl, že standarta bude součástí prohlídkového okruhu na Pražském hradě.

Návrat prezidentské standarty na Pražský hrad. | Video: Deník/Radek Cihla

Vrátit standartu na Hrad se rozhodl Petr Pavel ještě v době kampaně, podmínkou bylo, že ve volbě nezvítězí Andrej Babiš. Umělci mu ji poskytli a od ledna byla standarta v úschově.

„Vnímáme to tak, že se na Hrad vrací vyprázdněný symbol, který se nový prezident asi bude pokoušet naplňovat, sám něco takového hlásá. Bude obnovovat hodnoty, ke kterým se ty symboly, o něž nám vlastně šlo, vztahují,“ řekl dnes ČTK člen skupiny vystupující pod jménem Petr Žílka.

Petr Pavel složil slib. Jeho příznivci ho přivítali potleskem, Zemana vypískali

„Přijde nám to příznačné, že se tam vrací vyprázdněný kus hadru, ze kterého prezident bude dělat znovu standartu, tak jako z celého úřadu. Vnímáme to jako prostor pro nový obsah. Otázka je, co bude s těmi kolektivními šrámy na duši,“ řekl Petr Žílka.

Zhotoven po své akci tvrdili, že standartu rozstříhali a rozdali lidem. Petr Žílka v lednu řekl, že rozstříhána byla jen část standarty. Ta se skládá z dvou vrstev bílé látky, podkladu či nosiče, na nichž jsou z obou stran vyšité státní symboly - ty jsme odpárali a rozstříhali, podklad zůstal zachován, řekl.

Co můžeme čekat od prezidenta. Nový diskuzní pořad Deníku s prezidentem Petrem Pavlem a moderátorkou Kateřinou PerknerovouZdroj: Deník

„Během uplynulých měsíců nechali standartu zrenovovat a znovu tam natáhli tu grafickou část, kterou my jsme rozstříhali,“ řekl. Znovuvyvěšením standarty se podle něj završil celý příběh výměny standarty za trenýrky.