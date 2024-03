Centrum Prahy čeká ve čtvrtek 7. března další protest zemědělců. Do hlavního města podle policie dorazí stovky kusů zemědělské techniky. Protest začíná v 6:00 a účastníci budou jezdit kolem Letenských sadů, kolem poledne se pak přesunou před úřad vlády. Policisté radí řidičům, aby se vyhnuli avizované trase a naplánovali si alternativní cesty.

Zemědělci se chystají s technikou přijet od Vestce, Kněževsi, Jesenice, Nové vsi II a Letňan. „Nájezd techniky se očekává okolo 6 hodiny ráno a následně mají protestující v plánu jezdit okolo Letenských sadů po trase Nábřeží Edvarda Beneše, Chotkova, Milady Horákové, Veletržní, Dukelských Hrdinů a dál po nábřeží k Úřadu vlády ČR,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. Okruhem by účastníci shromáždění měli projíždět do 11 hodin, u Úřadu vlády by pak měli být do půl druhé odpoledne.

Podle Daňka se bude jednat o několik stovek kusů techniky. Ta může zkomplikovat ranní a dopolední dopravu v centru na avizované trase. „Motoristé by s tím proto měli počítat a přizpůsobit tomu své plány," doplnil mluvčí.

Na akci bude dohlížet několik desítek policistů převážně z dopravní služby, kteří budou řídit dopravu. V pohotovosti budou i policisté z antikonfliktního týmu a pořádkové policie. „Při přípravě opatření komunikujme jak se svolavatelem, tak i s dalšími subjekty, jako jsou například Magistrát hlavního města Prahy nebo pražský dopravní podnik," uzavřel Daněk.

Protestní akci svolali na čtvrtek představitelé Agrární komory ČR a Zemědělského svazu. Protestní jízdu Prahou podpořili i zástupci Společnosti mladých agrárníků a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v pátek uvedl, že vláda vyšla vstříc některým z pěti požadavků farmářů. Farmáři však v pondělí řekli novinářům, že taková pomoc nestačí. Výborný (KDU-ČSL) deklaroval, že je ochoten se zemědělci dál jednat, ale ne pod ultimáty.

Zemědělský svaz a Agrární komora žádají podpořit zaměstnanost na venkově, nekrátit podporu pro životní pohodu zvířat a vrátit zdanění půdy na úroveň před vládním konsolidačním balíčkem, případně nedanit evropské provozní dotace. Dalším požadavkem je, aby vláda aktivně hájila zájmy českých zemědělců v souvislosti s obchodní dohodou s Ukrajinou. Pátým je maximální možné navýšení mimořádné pomoci zemědělcům, pokud to Evropská komise umožní.

Účas hlásí zemědelci z celého Česka

Do čtvrteční protestní jízdy se podle ČTK zapojí minimálně 250 traktorů ze středních Čech, přibližně 300 zemědělců ze Zlínského kraje a zhruba stejný počet z Jihomoravského kraje, další stovky pak dorazí i z Olomouckého kraje. Zemědělci v Pardubickém kraji vyšlou do Prahy 50 traktorů, z Plzeňského kraje vyjede 45 strojů, dalších 50 vyrazí z Vysočiny. Oproti tomu z Ústeckého kraje se protestu zúčastní spíše jednotlivci.

Někteří protestující se do metropole dopraví individuálně, jiní zřejmě pojedou společně. „Okolo 7:00 by se to mělo všechno sjet v Praze a bude se dělat okružní cesta nahoře na Letné,“ uvedla ředitelka středočeské agrární komory Petra Novotná. U úřadu vlády bude podle ní zaparkovaný větší traktor s valníkem, který při mítinku poslouží jako pódium.

„Do Prahy se chystáme, dnes dopoledne jsem na toto téma měli poradu. Předpokládám, že účast za náš kraj bude ve stovkách lidí. Bude se jednat pouze o osobní účast bez techniky,“ uvedl předseda představenstva Agrární komory Olomouckého kraje Ivo Kasal.

Zemědělci, kteří nepovezou techniku, budou demonstrovat před úřadem vlády zhruba od poledne do půl druhé. „Pak bychom se měli rozjet všichni domů. Nezůstane asi jen u této demonstrace, bude se asi demonstrovat ještě ve vícero vlnách,“ řekla ředitelka pardubické krajské Agrární komory Vanda Rektorisová.

„Podpora je silná, i když někdo říká, že je to do Prahy na traktory daleko. Vzdálenější kraje od Prahy mají počty strojů o něco menší, samozřejmě nejvíce jich pojede ze středních Čech,“ řekl předseda středočeské krajské Agrární komory Jaroslav Šíma. Tam byla aktivita protestujících farmářů nejvyšší, některé stroje už se musely odmítat, protože podle domluvy by mělo jet do centra Prahy 500 až 600 kusů techniky. Ze vzdálenějších krajů přijede naopak na demonstraci více lidí.

Protest z 19. února provázely kontroverze

Část zemědělců už 19. února demonstrovala před ministerstvem zemědělství v Praze a protestní jízdou se stovkami traktorů částečně zablokovala magistrálu. Požadovali, aby česká vláda odstoupila od Green Dealu, tedy unijní Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality sedmadvacítky do roku 2050. Agrární komora a Zemědělský svaz se ale od protestu distancovaly.

Hlavní zemědělské organizace se podílely na protestu 22. února proti byrokracii a ekologickým požadavkům v zemědělství či dovozu ze zemí mimo Evropskou unii. Stovky traktorů zpomalovaly dopravu ve městech, na hlavních silnicích a u hraničních přechodů.