„Šli jsme na oběd. Nestačili jsme ale ani dojíst, vyhnali nás ven na pláž a do hotelu už nepustili. Utekli jsme na poslední chvíli, bez osobních věcí. Ihned jsme začali namáčet prostěradla na pláži, která by nás případně chránila před kouřem a padajícím popílkem. Ušli jsme asi deset kilometrů do jiného hotelu. Kde budeme spát a co bude dál jsme nevěděli - celé bez jakéhokoliv zájmu cestovní kanceláře,“ popsal sobotu 22. července český turista.