Setkám se s Lozangem Sanggjäem, předsedou tibetské exilové vlády. Rozpravy o lidských právech by neměly být něčím, od čeho se čeští politici distancují. Obzvlášť s ohledem na naši vlastní historii.

— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 28, 2019

„Předchozí vedení hlavního města upřednostňovalo dobré politické vztahy s Čínskou lidovou republikou za každou cenu a nezohledňovalo skutečnost porušování lidských práv a svobod. Představy předchozího vedení o výhodnosti tohoto postupu se dosud nenaplnily, ani v získání pandy do pražské zoo,“ uvedl v magistrátní tiskové zprávě primátor Hřib.

„Potlačování lidských práv v Číně nám nesmí být jedno!“ zdůraznila na twitterovém účtu radní Kordová Marvanová. „Je podstatné, aby Praha jako hlavní město České republiky, která zažila čtyřicet let totality, neopomíjela obhajovat dodržování lidských práv ve světě a upozorňovala na jejich porušování jako například v Tibetu,“ dodala.

Setkání domluvila Jacques Bursíková

Podle pražské radní domluvila schůzku bývalá poslankyně a manželka exministra Kateřina Jacques Bursíková spolu s neziskovou organizací Češi Tibet podporují. Rada na pondělním zasedání schválila, že na magistrátu opět zavlaje vlajka okupované země - a to od pátečního večera až do pondělí do osmi hodin ráno. Hlavní město ji vyvěsí už pojedenácté, avšak předchozí primátorka Adriana Krnáčová (ANO) tibetský prapor nechala ve skříni.

Praha v roce 2014 totiž podepsala smlouvu s Pekingem, kde uznává Tibet jako neoddělitelnou součást Číny. „Jako byste zapomněli na vlastní pražské jaro,“ připomněl tehdy tibetský premiér Sanggjä v rozhovoru pro Lidové noviny události v Československu v roce 1968. Komunistický režim podle něj padl i díky podpoře ze zahraničí. „Je to docela zklamání a rozčarování z posunu politiky po pětadvaceti letech od sametové revoluce. Češi a Tibeťané k sobě mají velice blízko,“ dodal zástupce Tibetu a zmínil zesnulého prezidenta Václava Havla, kterého dalajlama dodnes považuje za přítele.

Vlajka NATO, romská i duhová

Nová magistrátní koalice chce zmíněné prohlášení - nebo i celou smlouvu s čínskou metropolí - zrušit. Hřibovo aktuální rozhodnutí o tibetském premiérovi vyvolalo na sociálních sítích rozporuplné reakce. Bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) se prý sejde se Sanggjäou rovněž. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) naopak setkání neplánuje, protože Česko uznává politiku jedné Číny.

Pražští radní v pondělí odsouhlasili také návrh na „vyvěšení vlajek na budově Nové radnice a Škodova paláce ve dnech připomínajících významná dějinná výročí či okamžiky mimořádného mravního významu.“ Kromě té tibetské se usnesení týká také vlajky NATO, romské vlajky a duhové vlajky LGBT vyvěšované při příležitosti festivalu sexuálních menšin Prague Pride.

Opoziční zastupitelé Tomáš Portlík (ODS) a Patrik Nacher (ANO) prosadili ještě rozšíření o Světový den manželství (12. 1.) a Mezinárodní den rodiny (15. 5.). „Nic proti. Já jsem ale konzervativec a proto mám pocit, že současné koalici vypadly některé další důležité dny oslavující mimořádný mravní význam,“ vysvětlil na facebookovém profilu Portlík. Podle předsedy pražské organizace ODS byli proti pouze radní za Pirátskou stranu. Portlík poděkoval Petru Hlaváčkovi (Spojené síly pro Prahu - TOP 09), že si opoziční návrh osvojil: „Rodina i institut manželství si to jistě zaslouží.“