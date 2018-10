Prahou projde pochod romské hrdosti. Zaměřen bude proti Zemanovým výrokům

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) řidič/ka nákladního automobilu. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu kamenolom Mítov, Nové Mitrovice., ŘP skup. C, profesní způsobilost. Práce na dobu určitou.. Pracoviště: Liatik, spol. s r.o., mítov, . Informace: Roman Chocholáček, +420 724 054 771.

Administrativa - Administrativní pracovnice 16 000 Kč

Administrativa Přijmeme administrativní pracovnici do řeznictví v ČB. Pracovní náplň je vedení interního účetnictví (pokladna, sklad - program winshop, související administrativa). Pracovní doba: 11h – do 18:30. Praxe výhodou, nástup možný ihned. Zaměstnancům dáváme stravenky, plat je jim zasílán do 5. dne v měsíci, jsme schopni zajistit i bydlení.