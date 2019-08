Do debaty o nedostatku zaměstnanců vstoupila strojírenská firma TOS Varnsdorf před třemi lety, kdy založila svoji střední školu. Dnes má 155 žáků, směry tříleté i maturitní. V červnu ji opustilo prvních třináct absolventů oborů strojní mechanik a obráběč kovů, z nichž sedm zamíří do mateřské továrny, ostatní do závodů v okolí.

„O naše žáky je velký zájem, pokud vykonávají praxi v jedné ze čtrnácti smluvních firem, dostáváme za ně organizační příplatek,“ uvedl ředitel Hricz. Do provozů žáci chodí od druhého ročníku, v prvním se připravují ve školní dílně.

Odborníci z praxe

Hricz využívá i možnost zaměstnat na částečný úvazek odborníky bez pedagogické průpravy. Předměty jako konstruování a programování CNC strojů by se bez inženýrů z mateřské firmy neobešly.

Nyní navíc získal absolventa Technické univerzity v Liberci na výuku odborných předmětů. Bude mít nástupní plat 35 tisíc korun a počítá s tím, že si do tří let dodělá požadované pedagogické vzdělání. Na podobné případy pamatuje novela zákona o pedagogických pracovnících, kterou projedná sněmovna.

Vztah školy a firem ovšem zdaleka není všude tak idylický. I proto Svaz průmyslu a dopravy ČR přichází se zásadní iniciativou, která by umožnila smluvně svázat žáka střední odborné školy s konkrétní firmou. „To by mělo velkou výhodu v tom, že naprostá většina závodů má mnohem modernější vybavení než školy,“ říká Miloš Rathouský, který má ve svazu na starosti vzdělávací agendu.

Viceprezidentka svazu Milena Jabůrková připomíná, že české školství musí reagovat na převratné změny, které čekají průmysl i další obory v souvislosti s umělou inteligencí, internetem věcí, automatizací a robotizací. „Pro Svaz průmyslu je příprava žáků na využívání nových technologií naprostou prioritou. Spolu s tvořivostí, kritickým myšlením a podnikavostí je to základ nejen úspěšné osobní kariéry, ale také podmínka ekonomického úspěchu našeho hospodářství,“ míní Jabůrková.

Projekt funguje

Smluvní propojení mezi žákem a firmou by podle Rathouského mělo být dobrovolné. V tomto směru už mají dobré zkušenosti v Moravskoslezském kraji, kde mají za sebou tři ročníky pilotního projektu. Na praxe pravidelně dochází 120 žáků z 2. a 3. ročníků, kteří studují obor elektrikář, strojní mechanik nebo mechatronik.

„Školy se s firmami dohodly na rozvrhu praxí i na tom, co se musí žáci během nich naučit. Na základě toho upravily svoje vzdělávací programy,“ popisuje Rathouský. Od září se projekt rozšíří do dalších devíti krajů, přičemž v každém z nich vznikne minimálně pět partnerství.

Ukončen bude v roce 2022, kdy by podle Svazu průmyslu a dopravy ČR měl už být schválen zákon o duálním vzdělávání, jenž umožní individuální smluvní vztah mezi žákem a firmou, což dnes možné není. Zároveň by měl zajistit, aby žáci mohli ukončit svou školní přípravu dílčí zkouškou.

Učni i pro truhláře

Týkat by se to mělo i řemeslníků a malých podnikatelů, kteří by si rádi vychovali svoje nástupce. Svaz je tak méně optimistický než ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který Deníku nedávno sdělil, že zákon by měl být připravený do konce letošního roku.