Pravice i levice skomírá, ČSSD dotahuje Piráty, ukázal průzkum

Většina české populace nechce volit strany hodnotově ukotvené na pravolevém spektru. Z tradičních stran si oproti říjnovým volbám pouze ČSSD, která vystřídala upadající SPD. I taková zjištění přinesl nejnovější volební model společnosti CVVM.

Pokud by se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, zúčastnilo by se jich 64 procent oprávněných voličů. Třetina z nich by vhodila do urny hlasovací lístek ANO. S neztenčující se ztrátou by na dalších místech skončila Pirátská strana se 13 procenty následovaná ČSSD s 12 procenty a ODS s 10,5 procenty.

Do Sněmovny by se dle dat CVVM měli dostat ještě komunisté, kteří s desetiprocentní podporou přeskočili hnutí Svoboda a přímá demokracie. Trojlístku středopravicových stran KDU-ČSL, TOP 09 a STAN by se brány parlamentu nejspíš zavřely. Relativně nejcitelnější pokles popularity zaznamenali lidovci.

„Z hlediska vývoje lze v tuto chvíli voličské postoje obyvatel ČR označit za stabilní,“ komentovalo údaje CVVM. Lednový propad hnutí ANO přitom označilo za spíše nahodilý.

Volební model je konstruován z naměřených údajů na základě otázek na volební účast, volbu strany a jistotu volby a zohledňuje váhání respondentů mezi více stranami. Tím se liší od stranických preferencí, které neberou v potaz, zdali se dotazovaní k volbám skutečně dostaví.