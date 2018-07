Pravice natlačila Babiše do náruče ČSSD a KSČM, říká Václav Klaus

Bývalý premiér a prezident Václav Klaus soudí, že politici musejí hrát s kartami, které jim rozdá volič a vytěžit z toho maximum. Podle něj to byl případ opoziční smlouvy, kterou podepsal s Milošem Zemanem, ale obdobnou výzvu vidí i v partii, která se rozehrála po loňských říjnových volbách a nyní skončila vyslovením důvěry vládě ANO a ČSSD podporované komunisty.

Výchozím bodem bylo dominantní postavení hnutí ANO, které museli vzít všichni aktéři na vědomí, byť to mohli někteří vnímat jako nebezpečí. „Úlohou politiků bylo z té hloupé a naprosto nešťastné skutečnosti něco vytvořit, aby to tak nebezpečné nebylo. Tvůrčí politik by neměl kalouskovsky křičet, že Babiš je zlo, ale měl se pokusit z velmi špatné situace vytěžit maximum, aby se nemusel stydět za to, jakým směrem se vyvíjí naše země.

Myslím, že vazba Andreje Babiše na sociální demokraty mířící doleva s podporou komunistů je tak špatná varianta, že kdyby došlo k nějaké formě jiné domluvy, bylo by to lepší,“ říká Václav Klaus v rozhovoru, který Deník přinese již zítra v cyklu Rozhovory s bývalými premiéry.

„Je-li pravda, jak všichni říkají, že pan Babiš nemá žádnou ideovou kotvičku či kompas, pak šlo o to, kdo se s ním bude koalovat a kam ho bude tlačit. Kdyby měl pevnou kotvu, nikam ho nedostrkají. Mě by doleva nikdo neutlačil.

Ale když ji nemá, je možné ho tlačit doleva, nebo doprava. V důsledku chování české pravice bylo Babišovi nabídnuto, aby se nechal tlačit doleva. To považuji za hrůzný výsledek, jehož budeme všichni brzy litovat,“ říká Václav Klaus.

V sobotním rozhovoru se také dočtete, co si dnes myslí o kuponové privatizaci, proč je podle něj liberální demokracie nebezpečnější než Rusko a zda uvažuje o prezidentské kandidatuře.

