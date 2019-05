Péče o týraná zvířata patří mezi nechtěné povinnosti, s nimiž se musí vypořádat obce s rozšířenou působností. Vyprávět o tom mohou ve Voticích, kde před dvěma lety museli urychleně zabezpečit náhradní péči pro 78 podvyživených koní týraných chovatelem z nedalekého Jankova. Březím klisnám se narodila hříbata, celkem šlo nakonec o 88 zvířat. Za péči o koně votická radnice dosud zaplatila již zhruba tři miliony korun.

Milion ze svého

„Od státu jsme dostali dotaci 2,16 milionu korun, takže jsme museli milion zaplatit ze svého,“ řekl Deníku Zdeněk Poula, jenž má na městském úřadu na starosti životní prostředí.

V režimu předběžné náhradní péče, kterou město hradí, stále zůstává osm koní. Dokud nepadne pravomocný rozsudek. Radnicím by v podobných případech měla pomoci chystaná novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou připravilo ministerstvo zemědělství. Pokud za péči o zvířata odebraná jednomu chovateli zaplatí více než 200 tisíc korun, měly by mít nárok na proplacení dalších výdajů.

„Jedná se o systémové opatření, nejen o dílčí změnu, jak tomu bývá,“ uvedla předsedkyně organizace na ochranu zvířat Zuzana Rennerová. Psy a kočky by nová úprava zejména měla zbavit utrpení v množírnách, kde bývají zvířata chována v nevhodných podmínkách a ve velkém počtu. Za chov sedmi a více zvířat v těchto zařízeních bude hrozit pokuta až půl milionu korun.

Chovatelům psů novela přinese novou povinnost. Do sedmi dnů od narození štěňat budou muset ke každému vrhu vyplnit evidenční list s údaji o pejscích i jejich matce. „Zatím nemáme funkční systém, na jehož základě by bylo možné hodnověrně zjistit, jaký počet zvířat která osoba chová,“ konstatovala Rennerová.

„Nyní kdokoliv, kdo bude prodávat nebo darovat štěňata, bude mít povinnost tuto transakci nějakým způsobem evidovat. Státní správa konečně získá nějaký nástroj, kterým do tohoto procesu bude možné vnést určitá pravidla a pořádek,“ prohlásila.

Týrání zapíšou do rejstříku

Novela počítá také se striktním zákazem prodeje psů, koček a primátů ve zverimexech. Zvířata by před tyrany měla ochránit i další novinka – zápis některých druhů přestupků do evidence rejstříku trestů. Zaznamenávat by se měly přestupky jako týrání zvířat, bezdůvodné usmrcení zvířete či porušení pravidel týkajících se reprodukce a odběru štěňat či koťat.

Ministerstvo zemědělství svůj návrh novely odeslalo Úřadu vlády již v březnu. Nyní se s ním nejprve vypořádá legislativní rada vlády, poté o něm budou jednat ministři. Ještě letos by se novelou měli zabývat také poslanci. „Pokud vše poběží správně, mělo by to začít platit od příštího roku,“ řekl Deníku mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.