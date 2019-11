"Je to zesílení práva na obranu se zbraní a ztížení regulace držení zbraní," obhajoval novelu senátor a advokát Václav Láska (Senátor 21). Změna má podle něj ztížit změny vedoucí k odzbrojování veřejnosti. Senátor Zdeněk Hraba (STAN) poukázal na snahy v EU zakázat nošení nejen střelných zbraní, ale i třeba nožů, k čemuž už přistoupili v Belgii.

Předseda výboru Pavel Fischer (nezávislý) uvedl, že k rozšiřování listiny základních práv není důvod, protože bezpečnostní situace se nezhoršila. Podle něj by zbraní mohlo být i vozidlo, letadlo nebo dron, novela to ale nezpřesňuje. Předseda senátní ústavní komise Jiří Dienstbier (ČSSD) namítal, že novela je nedomyšlená, zbytečná a škodlivá, neboť právo bránit se omezuje na ochranu života. "V našem civilizačním prostoru nemá žádnou obdobu. Neexistuje mezinárodně právní dokument, který by zahrnoval právo na zbraň," řekl.

Petice občanů

Výbor ale novelu doporučil na návrh svého místopředsedy Ladislava Václavce (za ANO) schválit v poměru 5:3. Proti byli Fischer, Dienstbier a Renata Chmelová (za KDU-ČSL), zatímco její kolega lidovec Patrik Kunčar spolu s Láskou, Václavcem, Tomášem Jirsou (ODS) a Tomášem Czerninem (TOP 09) normu podpořili.

Navrhované doplnění Listiny základních práv a svobod vychází z petice, kterou podepsalo 102 tisíc lidí včetně mnohých ústavních činitelů. Petice byla reakcí myslivců a dalších majitelů zbraní na snahu Evropské komise omezit vlastnictví zbraní včetně legálně držených.