Letní sezona dovolených a výletů je tu. Kvůli drahotě ovšem mnozí rodiče řeší, jak při výletech ušetřit. Jako součást projektu Česko za babku přináší Deník několik tipů na výlet v hlavním městě se vstupným zdarma či velmi nízkým.

Rodinný výlet nutně nemusí zamávat s peněženkou. Přinášíme několik tipů, jak ušetřit. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

V pátek si všichni školou povinní odnesli ze škol vysvědčení, nyní je čekají dva měsíce prázdnin. Pro děti zábava, pro rodiče starost. Nejen z pohledu zajištění hlídání svých ratolestí, ale také našetření peněz na dovolené a výlety. Právě cestování patří velmi často k největší výdajové položce rodinného rozpočtu. Navíc kvůli všudypřítomné drahotě způsobené rekordní inflací, energetickou krizí a válkou na Ukrajině jsou ceny rapidně vyšší než v letech minulých.

Právě vyšší ceny za ubytování, jídlo, ale také dopravu či vstupné jsou často důvodem, proč některé rodiny letní výletování osekávají na nejnutnější minimum, nebo je ruší. Pro příklad – rodinný výlet čtyřčlenné rodiny z městysu Vraný na Kladensku vyjde návštěva Zoologické zahrady Praha na přibližně tři a půl tisíce korun včetně dopravy, vstupného a oběda.

I když výlet do páté největší ZOO na světě má své kouzlo, cesta za zvířaty může vyjít o dost méně. Praha skýtá řadu jiných příležitostí, kde si je děti mohou prohlédnout a také třeba i nakrmit. Navíc bez mačkanice turistů. Redakce Deníku přináší tipy, kam vyrazit nejen za zvěří ale i kulturou a poznáním zdarma, nebo za nízký peníz.

Stanice přírodovědců

Pražský Anděl nejsou jen byty, domy a nákupní centra. Je tu i klidná část plná života – Stanice přírodovědců. Vlastní ji Dům dětí a mládeže města Prahy. Neslouží pouze zájemcům o kroužky, ale i veřejnosti. Prohlédnout si tam lze zdejší skleník alias tropické terárium. Uvnitř je opravdu živo – žijí zde želvy, varani či třeba krokodýl nilský. Děti si v areálu mohou pohladit poníky, lamu či kozy, je tu i výběh s klokany. Stejně tak nechybí voliéry s několika druhy papoušků. Do zahrady je vstup zdarma, do skleníku 40 korun, děti platí polovinu, ty do výšky jednoho metru mají vstup zdarma. Zahrada je otevřena od pondělí do pátku od 8. do 17. hodiny, v sobotu od 9. do 17. hodiny. Skleník je otevřen pouze ve středu od 13 do 16 hodin.

Zookoutek Malá Chuchle

Zookoutek se nachází v Malé Chuchli u hájovny v Chuchelském ráji. Přístupný je celoročně. Návštěvníci se zde mohou seznámit se zástupci české přírody – žijí zde jelen evropský, prase divoké, rys ostrovid, liška obecná, výr velký, nebo třeba psík mývalovitý.

Zookoutek Malá Chuchle je zřízen u hájovny v Chuchelském háji v Malé Chuchli v Praze.Zdroj: Deník / Vladimír Šťastný

Kostel sv. Františka z Assisi

Úchvatné pohledy nabízí kostel sv. Františka z Assisi na Křížovnickém náměstí u Karlova mostu. Jedná se o unikátní barokní dílo. Uvnitř se nacházejí barokní varhany z roku 1702, druhé nejstarší v Praze. Vstup je zdarma, a to každý den od 11 do 16 hodin.

Kramářova vila

Budovu nechal postavit v letech 1911 – 1914 politik a následně první československý předseda vlády Karel Kramář. Od roku 1998 slouží Kramářova vila jako oficiální rezidence českých premiérů. Její prostory si lze prohlédnout pouze ve dnech otevřených dveří. Letos připadají na 5. až 6. července a 17. listopadu vždy od 10. do 16. hodiny. Vstup je zdarma.

Lidé a peníze v Praze

V původním trezoru Živnostenské banky, dnes České národní banky, se nachází expozice s názvem Lidé a peníze. Díky ní se návštěvníci dozví vše o české a československé měnové historii, ale také centrálním bankovnictví v mezinárodním kontextu. Kromě části o vzniku peněz a finančního systému tu nechybí informace o vývoji ochranných prvků bankovek. Expozice je přístupná zdarma.

Historické letouny

Milovníci letectví a jeho historie by měli zamířit do Leteckého muzea Kbely. Expozice rozmístěná do několika hangárů se zaměřuje především na historii československého a českého letectví, hlavně vojenského. K vidění je tu 275 letadel, dále letecké motory, výzbroj, uniformy či třeba prapory. Vstup je zdarma, vždy od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.

Plynárenské muzeum

Jaké byly počátky plynárenství? Jak se na území České republiky vyvíjelo? Odpovědi mohou lidé najít v historické budově areálu Pražské plynárenské v Praze 4 – Michli. Termín návštěv je potřeba ovšem domluvit, vstup do muzea je jinak volný.

Armádní muzeum Žižkov

V prostorách nově zrekonstruovaného muzea se nachází expozice s vojenskými dějinami od prvopočátků až po současnost. Návštěvníci navíc mohou zažít pocity, které prožívali českoslovenští vojáci v zákopech 1. světové války. Kromě zbraní jsou zde vidět unikátní dobové stejnokroje, prapory, řády a vyznamenání. Jsou tu však také osobní památky vojáků na československé prezidenty. Otevřeno je každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma.

Soška Ježíška

Každý rok statisíce věřících z Česka ale i jiných částí světa míří do kostela Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně. Důvodem je soška malého Ježíška. Lidé u ní prosí o uzdravení, pomoc či mír. Možnost navštívit kostel je od pondělí do soboty v čase 8.30 až 19 hodin, v neděli mají návštěvníci o hodinu více. Vstup je zdarma.

Tipy na přírodní koupání

Rybník Dolní Počernice

U rybníka jsou travnaté břehy sekané podle potřeby. Auto lze zaparkovat na polní cestě od Českobrodské ulice. Platí zde zákaz koupání psů. Vstup je zdarma.

Přírodní koupaliště Motol

Koupaliště se nachází u nemocnice Motol, poblíž sídliště Homolka. Koupaliště je napájeno Motolským potokem. Vstup do vody je pozvolný s písčitým dnem. K dispozici jsou převlékárny a WC. Část travnaté pláže „patří“ nudistům. Otvírací doba je od pondělí do neděle od 9.30 do 20 hodin. Vstupné činí 100 korun, snížené 60 korun.

Hostivařská přehrada

Areál s koupalištěm a dalším vyžitím se nachází uprostřed Hostivařského lesoparku. Areál je vhodný jak pro rodiny s dětmi, tak i pro sportovce ale i milovníky nudismu. Areál je otevřen po celý týden od 9 do 20 hodin. Dospělí za vstup zaplatí 150 korun, děti do 140 centimetrů 105 korun. Děti do výšky jednoho metru mají vstup zdarma.