Na konec školního roku se počasí rozhodlo, že žáky do prázdnin vyprovodí notnou dávkou sluníčka a horka. „Poslední dny školního roku budou horké. Do pátku očekáváme denní teploty okolo 30 stupňů Celsia. Nejteplejší školní den bude právě pátek, kdy si ponesou žáci vysvědčení. To očekáváme teploty šplhající se až k 32 stupňům Celsia,“ nastínil meteorolog z portálu meteocentrum.cz Martin Štros.

O víkendu budou teploty ještě vyšší a sobota 29. července může být dosud nejteplejším dnem roku kdy se rtuť teploměru vyšplhá až ke 33 stupňům. Pravděpodobně v neděli však přes Česko přejde studená fronta, která přinese patrně silné bouřky a za ní se ochladí. „Obáváme se opět výskytu krupobití, silného větru a přívalových srážek, nejspíš v neděli odpoledne a večer,“ doplnil meteorolog.

Podle něj se první červencové dny zatím ukazují jako spíše chladnější, respektive s příjemnými teplotami okolo 25 stupňů Celsia a občasnými přeháňkami. „Tropické vedro na koupání si tak užijeme hned v prvním prázdninovém víkendu, ale pak se ochladí na běžné příjemné teploty. Na víkend je tedy nejlepší vyrazit někam k vodě nebo do hor, kde bude příjemněji. V týdnu po 1. červenci by měla horka pominout a budou to dobré podmínky na turistiku či výlety po městech. Dobrá zpráva je, že je jen malá pravděpodobnost, že by nějaký den měl být vyloženě propršený,“ uvedl Štros.

Obecně platí, že nejvyšší teploty budou v nížinách, zejména v Polabí, Praze a na jihu Moravy.

Výhled na prázdniny

A další prázdninový vývoj počasí? „Zatím nelze stanovit předpověď na více týdnů, ale je zřejmé, že během července se zcela jistě dočkáme ještě nějaké vlny tropického počasí. Na druhou stranu, modely ukazují, že by červenec měl být teplotně normální a neměly by tedy vedra trvat celý měsíc. Převažovat budou dny s teplotami kolem 25 až 29 stupňů Celsia. Srážky čekáme převážně jen ve formě přeháněk, trvalé deště jsou málo pravděpodobné,“ dodal Štros.

Klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a člen týmu Intersucho Pavel Zahradníček doplnil, že předpověď počasí je stabilní většinou na 10 dní dopředu. „Zbytek už moc nevychází. Máme sice dlouhodobé či dokonce sezónní předpovědi, ale jejich úspěšnost hlavně v oblasti střední Evropy je malá. Že bude nějaká horká vlna v létě, asi není nic překvapujícího a pravděpodobně se objeví,“ řekl Zahradníček.