Pražský lídr Pirátů Michálek: Přednost dám sněmovně

/VIDEO/ Už ne TOP 09, Prahu ovládlo ANO – a Piráti. „Jste nejlepší, je to i díky vám, pražským Pirátům,“ děkoval celostátní lídr Ivan Bartoš za celkový výsledek skokana těchto voleb.

Decibely, jásot, bouřlivý potlesk za necelých 18 procent hlasů v metropoli. A hlavní vzkaz: „Buďte pokorní , zachovejte si svědomí a nezklamte voliče.“

Spokojený byl i Jakub Michálek. Pražský zastupitel a jednička kandidátky v metropoli. „Člověk má občas pocity, že politika je celá na nic, že se na to má vykašlat a pověsit to na hřebík, potěší ho, že lidi vidí, že se snažíme dělat tu nejlepší práci v pražském zastupitelstvu a ocení to,“ řekl Deníku s tím, že by rád tento výsledek zúročil i příštích volbách do magistrátu.

Dovede si představit, že by seděl jak v křesle na magistrátu, tak v poslanecké lavici? „Do strategie jsme si napsali, že nechceme, aby měli lidi dvě práce na plný úvazek. To je slib, kterému dostojíme,“ uvedl. Přednost dá sněmovně. „Máme řadu kvalitních lidí. Budou s naší pomocí, zejména na začátku než jim předáme agendu, dál odvádět dobrou práci a navazovat na magistrátu na to, co jsme dělali my,“ věří.

Piráti ke koalici

Jako nejdůležitější roli Pirátů ve sněmovně vidí to, aby „zabránili průšvihu“. „Abychom zajistili, že naše země bude pokračovat jako liberální a demokratická. Zaměříme se na kontrolu moci a mocných, aby nedocházelo ke kauzám, ke kterým v historii docházelo,“ uvedl.

Jako klíčové téma pro Prahu, o které se chce zasazovat i na sněmovní půdě, je dostupnost bydlení. „Sněmovna by měla intenzivně řešit zpomalené procesy například ve stavebním řízení, které blokují, aby trh pružně reagoval na poptávku po bydlení a v důsledku toho se zvyšují i nájmy,“ míní Michálek.

V dopravě chce usilovat o to, aby se stavěly silnice a dálnice, které budou mít zajištěné dlouhodobé financování – ne že se to bude každý rok řešit ad hoc a projekty budou zpomalené či zastavené.

Z pozice poslance může teoreticky „tlačit“ na některá ryze pražská témata.

„Nesouhlasím s tím, aby celá republika dotovala pražské metro. Praha má dost peněz na to, aby ho zaplatila ze svých zdrojů. Stačilo by, aby se nerozkrádaly. Na tom trvám. I když jsem za to od různých lidí po diskusi v Deníku dostal docela čočku,“ usmál se Michálek.

„Bude tam (ve sněmovně) i Dominik Feri, nejen já, bude sranda,“ vtipkoval Ivan Bartoš v narážce na své dredy i proslulý účes populárního politika TOP 09.