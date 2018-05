Pražský policejní ředitel končí. Kvůli Čapímu hnízdu?

Odchod pražského policejního šéfa Miloše Trojánka, o němž jako první informoval server Neovlivni.cz, není překvapivý. Byl to právě Trojánek, kdo se opakovaně a nahlas zastával vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo Pavla Nevtípila. Konec jeho kariéry u pražské policie potvrdil policejní prezident Tomáš Tuhý. Generál Trojánek, který byl vnímán jako muž exministra vnitra Milana Chovance, míří do křesla krajského šéfa na Vysočině.

„Pan Nevtípil patří mezi nejzkušenější pracovníky odboru hospodářské kriminality. Osobně si ho za jeho profesionalitu a vysoké pracovní nasazení nesmírně vážím a má mou plnou důvěru,“ uvedl před časem generál Miloš Trojánek. Jenže čas plynul a ukázalo se, že Nevtípilovy závěry nejsou tak vyfutrované, jak to zprvu vypadalo.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch zrušil trestní stíhání čtyř ze sedmi obviněných, mezi nimi i šéfa poslaneckého klubu a prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Ten zdůrazňoval, že Nevtípilovy argumenty jsou v jeho případě zcela liché a stojí na vodě, neboť detektiv tápe v popisu a pochopení běžných finančních operací.

„Policejní komisař, který je pod žádostí o moje vydání podepsán, si dokonce nedal ani tu práci, aby si fakta v ní uváděná ověřil ve veřejně dostupných zdrojích. To je taky náhoda?“ ptal se minulý rok ve sněmovně Faltýnek.

Žalobce Šaroch kromě toho naznačil, že pokud policie nedoplní přesvědčivé důkazy proti Andreji Babišovi, jeho manželce, dvěma dětem a dalším třem obviněným, může vše brzy skončit. „Závěr policie o tom, že skutek, pro který je trestní stíhání zahajováno, byl spáchán obviněným, není konečný a nemusí být ani v plné míře hodnověrný,“ uvedl podle Novinek.cz státní zástupce v usnesení o zamítnutí stížnosti proti Babišově obvinění.

Zároveň úkoluje Nevtípila, aby vyřešil zásadní rozpory v posudcích znalců na ekonomiku, jež nechala vypracovat obžaloba i obhajoba. Zatímco první podporuje verzi, že se mohli Babiš a zbylých šest obviněných dopustit dotačního podvodu, druhý v jejich počínání nezákonný postup nespatřuje.

Fatální dopady na vládu

Pokud detektiv Nevtípil na připomínky nebude schopen reagovat, může státní zástupce Šaroch trestní stíhání zastavit. To by mělo fatální důsledky nejen pro Nevtípila, ale hlavně pro českou politickou scénu. Pokud by se Andrej Babiš obvinění zbavil, rázem by s ním podle svých dřívějších vyjádření chtěli o vládní koalici vyjednávat lidovci, hnutí STAN a za jistých okolností i ODS.

Svým způsobem by se také potvrdilo Babišovo tvrzení, že kauza byla od samého počátku „účelovkou“.