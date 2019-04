Pražskými radními navrhovaný daňový bonus pro majitele prázdných bytů, kteří svou nemovitost pronajmou nájemníkům, si vyžádá změnu zákona o dani z příjmů. Pražská koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) však změnu v parlamentu nenavrhne.

Vedení města, které na sklonku minulého týdne přišlo s nápadem na zavedení daňové slevy pro majitele prázdných bytů, kteří své obydlí pronajmou a vyřeší tak svízelnou situaci na trhu s byty, ze svého návrhu couvá. Změnu zákona do sněmovny nepředloží. „Nepředpokládám to, zastupitelstvo se může usnést na jiném názoru, ale já to nepředpokládám,“ řekl Pražskému deníku primátor Zdeněk Hřib (Piráti).