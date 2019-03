Pan František Kavalír se od vidění znal s Janem Masarykem, od jehož smrti právě včera uplynulo 71 let. Pracoval v obchodě, kam chodil denně nakupovat syn prvního československého prezidenta a někdejší ministr zahraničí.

Koncem čtyřicátých let pan Kavalír získal místo v samoobsluze, kde byla zároveň vinárna a lahůdky v ulici Na Příkopě naproti dnešní České národní bance. „Když přišel poprvé, nechal si ode mě doporučit chlebíček. Dal jsem mu to nejlepší, co jsme tehdy měli. Chutnalo mu,“ vypráví.