Například ve 2.B Základní školy Jana Železného v Prostějově provázely poslední školní den úsměvy a dobrá nálada. Děti se už moc těšily na zasloužené prázdniny. I když se minimálně některým z nich bude přeci jenom trochu stýskat. "Na prázdniny se těším, ale po škole mi bude smutno," popsal žák jménem Martin.

Kromě vysvědčení se předávaly také pochvaly třídního učitele a různé gratulace. "Moc tě chválím, snažila ses a nakonec sis samé jedničky vybojovala," pronášela k drtivé většině svých žáků třídní učitelka Irena Bendová.

Chvála v Klatovech

Na základní škole v Čapkově ulici v Klatovech si převzaly děti v prvních třídách své vysvědčení a za něj svým učitelkám předaly květiny, čokolády a další drobné dárky. "Dětičky byly jste moc šikovné, všechny máte samé jedničky, můžete být na sebe pyšné," pochválila 1.A její třídní.

Jinak tomu nebylo ani na Základní škole Březová v Děčíně. Své první opravdové vysvědčení si převzali ve středu 30. června z rukou třídní učitelky Marcely Bárové a asistenta Davida Michálka žáčci z 1.B. Původně paní učitelka zamýšlela, že by dětem předala vysvědčení v zámeckém areálu, tomu ale nepřálo počasí, a tak musela i s dětmi zůstat ve třídě.

Velké emoce

Zvlášť emotivní bylo loučení v 5. C jirkovské školy Krušnohorská. „Nevzpomínejte na nás ve zlém,“ požádala žáky jejich učitelka Magdalena Nováková s dvojicí pedagogických asistentek. „Když jsem vás učila dva roky, říkala jsem si úplně zoufalá, že to zabalím a půjdu pracovat do Lidlu. Že třídu jako vy nedám, že na to nemám,“ přiznala bez příkras. „Ve třetí třídě to ale pozvolna přešlo, o to víc se mi od vás nechce,“ dodala už v slzách pedagožka, jež své svěřence provedla celým prvním stupněm.

Dojatí byli i žáci, kteří své kantorce věnovali speciální tričko a báseň. „Milá paní učitelko, loučíme se neradi. Děkujeme za znalosti a také za rady,“ stálo v jejím úvodu. Poklonu jí složila také zástupkyně rodičů dětí, a to obrazně i doslova.

Zajímavé rozloučení se školou měli také v Hluboké nad Vltavou. Na široké terase tamní základní školy si jej odbyli deváťáci. V nedaleké hosínské malotřídce, kde se učí pouze děti do páté třídy dostaly děti vysvědčení na škole v přírodě, na rozhledně v Chanovicích u Kadova poblíž Blatné.

Předávání vysvědčení ozvlášnili dětem také na zákldní škole v Povrlech na Ústecku. Například ve třetí třídě učitelky Kateřiny Kubíčkové ho školáci sundávali z lípy společně s vysvětlením, proč mají takové známky, kde jim to jde, nebo kde musejí přidat. Více se dočtete ZDE.

Poničená Morava

Letošní zakončení školního roku bylo také ve znamení velké výzvy. Řada dětí, především na jižní Moravě nepřinesla svým pedagogům květinu či dárek, ale obálku s penězi. Ty pak od nich putují do sbírky pro tornádem zdecimovaných Lužic.

Ke starostovi obce tak už putuje částka ve výši sto deseti tisíc korun. "Je to obrovská částka, která nás překvapila. K Lužici přitom máme vztah, protože naše kolegyně Michaela Matějková je rodilá Lužčanka, mají tam ještě chalupu. Sice nebyla zasažená, ale návrh jsme přijali," okomentoval ředitel Základní školy Sloup na Blanensku Pavel Dočekal. Právě jeho škola sbírku iniciovala. Více se dočtete ZDE.

Peníze pro poničené obce putují také ze Sokolovska sedmáci z Lomnice u Sokolova namalovali obraz, který se na internetu rpodal za třicet tisíc korun. Více se dočtete ZDE.

Pro vysvědčení se šlo i v dalším tornádem zasaženém místě - v Mikulčicích na Hodonínsku. Přišly si tam pro něj tři desítky žáků. Ředitel Michal Bešta ČTK řekl, že škola měla poškozenu střechu a okna, ale díky hasičům se ji podařilo rychle opravit.

V pátek tak přišla třeba i Adriana Koutná s bratrem Tomášem, jejichž dům zasáhlo tornádo. Adriana prospěla s vyznamenáním, ale známky nepovažuje nyní za důležité. ČTK řekla, že bouřka poškodila jejich dům i střechu, ale nemusejí ho zbourat.

Žáci převzali vysvědčení z rukou učitele Petra Hrubého. Před odchodem domů se někteří přihlásili učiteli s tím, že půjdou stejně jako v předchozích dnech pomáhat odklízet následky škod.

Podle ředitele Bešty dopadla škola lépe než školka. "Měli jsme několik rozbitých oken a na střeše byly problémy, které jsme ale vyřešili díky rychlému zásahu hasičů. Bez nich bychom nemohli fungovat v celé obci," řekl Bešta.

První stupeň si přijde pro vysvědčení až v září. V jeho třídách mají nyní provizorní ubytován hasiči, kteří v obci pomáhají. Hůř než škola dopadla školka. "Jsou tam rozbitá okna, pohnula se střecha a bylo potřeba ji sundat," uvedl Bešta.