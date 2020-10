Prezident Miloš Zeman souhlasil s tím, že by se státní vyznamenání 28. října předávala na Pražském hradě bez účasti veřejnosti a politiků, řekl po dnešní schůzce s hlavou státu v Lánech novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Podle předsedy vlády by na ceremoniál dorazily jen vyznamenané osobnosti. Plán se teprve chystá probrat s hygieniky, kteří budou mít poslední slovo. V Česku bude od středy kvůli covidu-19 omezeno shromažďování na maximálně šest osob. Opozice i některé osobnosti případnou výjimku pro Hrad kritizují.

Prezident republiky Miloš Zeman (uprostřed) přijal na zámku v Lánech premiéra Andreje Babiše (vlevo) a ministra vnitra Jana Hamáčka (vpravo). | Foto: ČTK / ČTK

Babiš uvedl, že oslavy na Hradě by se měly uskutečnit bez veřejnosti a politiků. "Byl by tam jen pan prezident a vyznamenaní bez rodin. Teď to projednáme s hygienou," uvedl. Na Hradě by podle Babiše platila přísná hygienická opatření. Zeman s plánem souhlasí, dodal. "Jsme toho názoru, že vyznamenaní si to zaslouží," řekl premiér.