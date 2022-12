Senátoři žádali možnost předčasných penzí bez krácení i pro podnikové hasiče kvůli tomu, že na rozdíl od republikových hasičů a stejně jako zdravotničtí záchranáři nemají rentu ani výsluhy. Rozšíření by se podle senátorů týkalo například hasičů Českých drah nebo chemiček.

Pro předlohu v senátním znění, k níž se přiklonil i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), hlasovalo 139 ze 147 přítomných poslanců. K jejímu přijetí bylo potřeba nejméně 74 poslaneckých hlasů. Návrh horní komory podle senátora Zdeňka Nytry (ODS) odstraňuje neodůvodněné rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi zaměstnanců základních složek integrovaného záchranného systému.

Dřívější penzi bez krácení částky nyní mají jen horníci z hlubinných dolů. Nově budou mít tuto možnost, a to až o pět let, podle novely podnikoví hasiči a členové výjezdových skupin a operátoři středisek zdravotnické záchranné služby a také záchranáři horské služby. Po odpracování 4400 směn, tedy zhruba 20 let, by tito pracovníci mohli podle návrhu chodit na odpočinek o dva a půl roku dříve. Za každých dalších 74 směn by přibyl ještě měsíc až do hraničních pěti let. Plný nárok by tak vznikl zhruba po 30 letech práce. Poslanec ANO Jiří Mašek opět upozornil na to, že nynější vládní návrh obsahuje horší parametry, než jaké obsahovala dříve schválená úprava předčasných záchranářských penzí.

Zaměstnavatelům by se u záchranářů a hasičů s právem na předčasný důchod podle novely zvedla do roku 2026 postupně sazba důchodových odvodů z nynějších 21,5 procenta na 26,5 procenta. Příští rok by odváděli 23,5 procenta.

Snížení důchodů by se mělo týkat tří tisícovek někdejších komunistických funkcionářů, nové výměry by byly platné v roce 2024. Jejich penze by podle podkladů neklesly pod částku, do níž se naopak dorovnává důchod účastníkům odboje a odporu proti komunismu. Seznam osob by měl vypracovat na základě zákona Ústav pro studium totalitních režimů.

Takzvané výchovné bude stát vyplácet od ledna. Příspěvek za vychované dítě by měli dostávat podle novely i lidé, kteří vstoupili do starobní penze z invalidního důchodu, ale nesplnili podmínku pro potřebnou dobu pojištění. Předloha navíc zamezí krácení výchovného při souběhu starobního důchodu s vdovským nebo vdoveckým důchodem.