VIDEO: Předjíždění kamionů jako kilometrový hazard se smrtí

Jako by dva mrtví po předjíždění kamionů v Chýšti na Pardubicku nestačili. Záznamy řidičů ukazují, že se životy se podobně hazarduje i jinde.

Těsný únik. Řidič osobního vozu v protisměru neměl proti předjíždějícímu kamionu jinou možnost než zastavit mimo vozovku. Jinak by riskoval fatální čelní střet. Foto: facebook/Radek Dvořák

Bylo 11. října, půl páté ráno, silnice I/35 před Býští. Dva nákladní vozy jedoucí za sebou na videu předjíždějí tahač s cisternou. Kamiony bok po boku vletí do obce a v protisměru se řidič s osobním autem musí klidit ze silnice, aby se vyhnul čelnímu střetu. Situaci zachytila kamera. Velmi to připomíná tragickou nehodu u Chýště z minulé středy. Zřejmě podobným manévrem zde řidič kamionu smetl do příkopu dvě osobní auta. Dva mladí lidé v nich nepřežili.

Na záznam tohoto silničního hazardu jsme se podívali s dopravními policisty. Chválu rozhodně nesklidil.



Řidič začal předjížděl na přerušované čáře a dokončil manévr přes plnou čáru. Policisté by to ještě asi mohli za určitých okolností přehlédnout, kdyby plnou čáru přejížděl až v úplném závěru manévru. Jenže určitě ne v okamžiku, kdy přitom minul značku, která předjíždění zakazuje.



„Předjížděním omezil řidiče vedle sebe a ohrozil posádku osobního vozu v protisměru. Zcela určitě nemohl mít jistotu, že se stihne před předjížděná vozidla zařadit,“ konstatovali shodně dopravní policisté Pavel Hajdú a Marek Šturma.



„Řidič osobního vozu musel před jedoucím kamionem zastavit vůz v odbočce a řidič předjížděného kamionu také strhl řízení doprava. Kdyby řidiči reagovali špatně, mohlo tam dojít k dopravní nehodě s vážnými následky nejen všech účastníků, ale pokud by jeden z nákladních vozů převážel například nebezpečné látky, tak vlastně i pro celou obec Býšť a okolí,“ uvedl Marek Šturma.

„Jízdní soupravy tvořené cisternou a tahačem, jsou ještě v jízdě daleko méně stabilní, než jiné druhy nákladních vozidel. Navíc tyto soupravy mohou jet maximální rychlostí osmdesát kilometrů za hodinu. Povolená rychlost v daném místě je pouze devadesát a navíc se tak dělo na příjezdu do obce,“ dodává další výtku Pavel Hajdů.



Předjíždění kamionu kamionem není maličkost. S rychlostmi a délkami vozidel se celý manévr může odehrávat i v kilometrových vzdálenostech. Na dvouproudé silnici je to tedy při dodržení zákonů a bezpečnosti provozu téměř nemožné. Pořízené záběry i tragická nehoda v Chýšti však bohužel ukazují, že na silnicích nejde o vzácný jev.

Předjíždění: Zákon o silničním provozu č. 361/2000 říká v §17 odstavec 5:

a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí

b) Řidič nesmí předjíždět,

jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet.

c) Jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Řidiči nákladních vozidel jsou už ze své podstaty řidiči s vyšší kvalifikací. Často procházejí dodatečnými kurzy, specializacemi, měli by mít větší zkušenosti s řízením vozidel a měli by tedy vědět, jak soupravu správně a bezpečně ovládat. O to je chování řidiče na videu nepochopitelnější,“ míní Marek Šturma.



„Při každé pravidelné kontrole či bezpečnostní akci takovéto předjíždění zjistíme minimálně v jednom případě. Jsou místa, jako u Svitav, kde k tomu dochází častěji, zde mě to až nepříjemně překvapilo. Je to úzká silnice, je tam obec, je tam křižovatka. Na takový manévr to není vůbec vhodné místo. Dokud se nic nestane, jedná se sice jen o přestupek, skončit to ale mohlo i daleko hůř,“ uzavřel Hajdú.



Případ už má i dohru. Dálniční oddělení policie ve Vysokém Mýtě jej už předalo správnímu orgánu k projednání. „Naše oddělení má tento úsek silnice ve své kompetenci, záznam jsme na Facebooku viděli také, zkontaktovali jsme autora a zahájil šetření. Přepravní firma během dvou dnů šoféra poslala. Ten připustil, že jeho jízda nebyla dobrá, omluvil se a nyní čeká na verdikt správního řízení,“ dodal Martin Konečný, vedoucí dálničního oddělení.