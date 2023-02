Pondělí budou podle meteorologů provázet občasné přeháňky či déšť. Od středních poloh mohou být srážky zpočátku i sněhové. Obloha bude zatažená, během dne by ale mělo zejména v jihozápadní polovině Česka oblačnosti ubývat. Denní teplotní maxima budou mezi devíti až 13 stupni Celsia. Postupně začne zejména v Čechách a ve Slezsku foukat, na horách může mít vítr v nárazech rychlost až 70 kilometrů v hodině.

Podobné počasí očekávají meteorologové i v úterý, kdy by měl ale vítr k večeru slábnout. Také středa bude ještě nezvykle teplá s nejvyšší odpoledními teplotami mezi devíti a 13 stupni. Obloha bude zatažená s občasným deštěm. Na horách může spolu s deštěm padat i sníh.

Déšť a tání sněhu zvedly hladiny toků. Desítka míst hlásí první povodňový stupeň

Čtvrtek a pátek očekávají meteorologové už o něco chladnější. Denní maxima by neměla přesáhnout 11 stupňů Celsia. Obloha bude i nadále zatažená s občasným deštěm, který bude v pátek na horách postupně přecházet ve sněžení.

Výraznější ochlazení by mělo do Česka přijít o víkendu s přílivem chladného vzduchu od severozápadu až severu. Nejvyšší denní teploty klesnou nejprve na čtyři až osm stupňů Celsia, v neděli a příští pondělí se budou pohybovat mezi bodem mrazu a plus čtyřmi stupni.