Po horkém víkendu přijde ochlazení. Meteorologové varují před silnými bouřkami

ČTK

Týden v Česku bude převážně polojasný a mírně se ochladí. V úterý dorazí do části ČR bouřky se silným větrem. Hrozí rozvodnění menších toků a zaplavení podjezdů a sklepů. Od středy by se nejvyšší teploty měly pohybovat jen okolo 20 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V úterý přijdou do části Česka silné bouřky. Po zbytek týdne bude okolo 20 stupňů, ilustrační foto | Foto: Deník/Stulír Drahomír