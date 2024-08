Po ochlazení s občasným deštěm na počátku týdne se do Česka od středy vrátí tropické teploty. Přeháňky budou od úterý jen ojedinělé, od čtvrtka se mohou objevit i bouřky. Studená fronta v pátek opět přechodně sníží teploty, přeháňky meteorologové čekají na většině území. Víkendové teploty budou těsně pod tropickými 30 stupni Celsia. Vyplývá to z týdenní předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Dnes bude zataženo až oblačno. „Pršet bude hlavně v první polovině dne, a to na pomezí Čech a Moravy, jinde dnes srážky čekáme jen ojediněle,“ uvedl ČHMÚ na sociální síti X. Teploměr by neměl ukázat víc než 23 stupňů Celsia, na jihovýchodě až 25 stupňů.

Od úterý budou přeháňky ojedinělé. Teploty by v úterý měly vystoupat k 27 stupňům Celsia, na jižní Moravě k 29 stupňům. Od středy do pátku už by denní maxima měla překračovat 30 stupňů, od čtvrtka by mohly tropické teploty doprovodit bouřky.

S příchodem studené fronty bude v pátek na západě Čech kolem 25 stupňů Celsia, od soboty budou teploty znovu stoupat k 29 stupňům. Po přeháňkách na většině území se víkendová obloha postupně vyjasní.