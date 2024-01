Mrazy v Česku na víkend mírně poleví, přes den se teploty na některých místech vyšplhají na tři stupně. Na horách na severu a severovýchodě může do konce týdne připadnout kolem pěti centimetrů sněhu. Výraznější oteplení pak meteorologové očekávají ve středu. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a informací na jeho faceboooku. Dnes ráno ještě na některých místech silně mrzlo, nejnižší teploty zaznamenaly stanice na Šumavě a v Jizerských horách.

Mrazivé ráno - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Ještě dnes ráno na některých místech silně mrzne. Nejhlouběji klesly teploty na tradičně nejchladnějších místech na Šumavě a v Jizerských horách. Kvilda-Perla a Rokytská slať měly minus 19 stupňů Celsia, Jizerka, Březník a Luční potok u Volar minus 18 stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ. V příštích dnech se teploty začnou zvolna zvyšovat. „V noci už nebude tolik mrznout a odpolední teploty mohou na některých místech stoupat až na tři stupně Celsia,“ doplnili meteorologové.

V pátek očekávají nejnižší noční teploty mezi minus třemi a minus sedmi stupni Celsia a nejvyšší denní se budou pohybovat od minus tří do plus jednoho stupně Celsia. O víkendu teploty dál mírně stoupnou, v neděli se nejnižší noční teploty dostanou na minus jeden až minus pět stupňů Celsia, při zmenšené oblačnosti se budou pohybovat kolem minus sedmi stupňů. Přes den vystoupají na minus dva až plus dva stupně.