Předseda ČSSD Jan Hamáček: Výhodnější je přímá účast ve vládě

Pokud hnutí ANO nepřistoupí na podmínku proplácení prvních tří dnů nemoci, nebude dál o čem hovořit.

Půjde ČSSD do vlády s hnutím ANO, aby měla republika co nejdříve vládu s důvěrou?

Za předpokladu, že se nám podaří dospět k nějakému závěru, rozhodnou o tom v referendu všichni členové ČSSD. Ve středu jsme na základě usnesení sjezdu zahájili rozhovory, přičemž budeme nejprve vyjednávat o programu, a pokud dojdeme k uspokojivé shodě, můžeme se posunout do personální roviny. To, že o vládě jednáme, neznamená, že do ní vstupujeme.

Má jít ČSSD do vlády s ANO? Hlasujte v anketě pod článkem

Co znamená závěr sjezdu, že máte vyzvat hnutí ANO, aby do vlády nevysílalo trestně stíhanou nebo obviněnou osobu?

Andreji Babišovi jsem sdělil, jaké jsou závěry sjezdu včetně textu usnesení, ale o personáliích jsme se nebavili.

Taková posloupnost vám připadá logická, když Andrej Babiš řekl, že až do smrti bude za ANO nominován na premiéra?

Z našeho pohledu je logická, protože cílem vyjednávání je zjistit, zda je možné, aby ČSSD prosadila některé ze svých programových priorit. Pokud se ukáže, že tam není dostatečná shoda, nemá cenu řešit, kdo bude ve vládě sedět.

Když zjistíte, že programově vám ANO vyjde vstříc, ale premiérem bude vždy a jedině Andrej Babiš, přestanete uvažovat o přímé účasti ve vládě a přikloníte se k její toleranci?

Nechci předcházet výsledkům rozhovorů. Pakliže se někdo chce dohodnout, musí být připraven ke kompromisům ve všech oblastech.

Jaká je vaše osobní preference?

Jsou-li na stole dvě alternativy, tedy tolerance menšinové vlády a přímá účast v ní, tak více výhod pro ČSSD vidím v druhé možnosti. Když vládu jen tolerujete, dáváte jí bianco šek k spravování země, neboť má řadu exekutivních pravomocí, k nimž nepotřebuje parlament. Když jí dáte důvěru, byť za nějakých podmínek, na jejich plnění vně vlády nemůžete příliš dohlížet. Přímá vládní účast znamená jistotu při prosazování programových priorit a navíc získání několika výrazných tváří na postech ministrů, které by ve veřejném prostoru byly vidět.

Je v tom portfoliu osobností i jméno dlouholetého člena ČSSD a nyní velvyslance v USA Hynka Kmoníčka?

O žádných jménech jsme nemluvili, personální seznam neexistuje.

Co jste říkal návrhu Miloše Zemana, který vám na sjezdu doporučil, abyste podpořili jednobarevnou vládu ANO s tím, že si řeknete o místa několika náměstků?

K panu prezidentovi jdu v úterý a chci s ním o tom hovořit, neboť jeho projev na sjezdu ve mně vzbudil řadu otázek. Jeho podnětu zatím rozumím tak, že ČSSD by měla tolerovat menšinový kabinet ANO s tím, že by nominovala svoje lidi na pozice politických náměstků ministrů, protože jiní při platnosti služebního zákona nepřipadají v úvahu.

Tedy na ty posty, kvůli nimž Miloš Zeman poslal služební zákon k Ústavnímu soudu a Andrej Babiš je chce úplně zrušit?

Právě. Když prezident Zeman hodnotil návrh služebního zákona, označil politické náměstky za naprosto zbytečné. Chci se ho zeptat, zda změnil názor na přínosnost politických náměstků, nebo jak to vlastně myslel. Velmi rád si vyslechnu pana prezidenta, ale na schůzku s ním jdu s tím, že pro sociální demokracii je výhodnější přímá vládní účast.

Sjezd přijal usnesení, jímž zakazuje ČSSD účast na vládním uspořádání, v němž by hrála jakoukoli roli SPD Tomia Okamury. Budete se s Milošem Zemanem bavit i o tom, proč si v poslední době tak rozumí s xenofobním, nacionalistickým až extremistickým hnutím, když sám sebe označuje za levicového politika?

Pro nás je nepřijatelné jakékoliv vládní uspořádání, v němž by byla současně sociální demokracie a SPD, to sjezd vyjádřil zcela jasně. Tím je to vyřešeno a žádnou diskusi v tomto směru nepovedeme. Nechci s panem prezidentem mluvit o jiných politických stranách, budeme se bavit o ČSSD.

Chápu, ale jestli chcete napravovat vztah mezi Milošem Zemanem a ČSSD, asi byste si v tomto punktu měli udělat jasno.

Je to vztah pana prezidenta k jiné politické straně, s níž my spolupracovat nechceme. Budeme ale asi mluvit o některých aktivitách SPD, které pan prezident podporuje, tedy o referendu a přímé volbě starostů. Chci mu představit náš návrh obecného referenda, protože to, s čím přišel Tomio Okamura, je věc ne-opravitelná, takový zákon přijmout nelze. Je to plácnutí do vody, které by nejpozději narazilo v Senátu.

Navrhnete jeho zamítnutí?

Budeme hlasovat pro zamítnutí a předložíme náš návrh, který není žádným experimentem. Už prošel diskusí na minulé vládě, jsou tam dostatečné pojistky proti zneužití a splňuje evropské standardy. To, co představil kolega Okamura, je spíše paskvil.

Totéž platí o přímé volbě starostů a hejtmanů?

Vím, že Miloš Zeman je jejím zastáncem, je to věc k diskusi. Představa SPD je z mého hlediska demontáží státu, uvržením obecních a krajských samospráv do chaosu, navíc si myslím, že to je i proti-ústavní.

O vládní koalici nakonec zřejmě rozhodne program. ČSSD je v poměrně komfortní situaci, protože společně s komunisty prosazuje výrazně levicový projekt, namátkově daňovou progresi, bankovní daň, proplácení prvních tří dnů nemoci, fixní růst minimální mzdy, platů a penzí. Proč nedáte s KSČM na stůl nějaký kompaktní balíček podmínek, s nímž byste šli společně za Andrejem Babišem?

Jsme teprve na začátku a v určitém momentu určitě budeme hovořit i s KSČM. Správně jste řekla, že klíčové jsou programové otázky. Už jsme představili naši první prioritu, kterou je zrušení karenční doby, tedy opětovné proplácení prvních tří dnů nemoci. Je to podmínka, s níž jdeme do jednání s ANO. Na této jednoduché změně zákoníku práce a dalších norem si otestujeme, zda je z jeho strany vůle s námi spolupracovat.

Nutno podotknout, že Andrej Babiš je proti.

Proto o tom mluvím. Pro mě je to zásadní věc, na které se může hned na počátku rozhodnout. Nemyslím si, že je přijatelné trestat zaměstnance za to, že jsou nemocní. Každý, kdo chce čerpat nemocenskou, musí mít od lékaře neschopenku, zaměstnanec to nemůže nijak ovlivnit, takže nevím, proč se argumentuje nějakým zneužíváním. Není možné, aby si lidé brali na stonání dovolenou, nebo aby nemoc přecházeli. Ve 21. století opravdu ne.

Pro nás je to zásadní věc, a pokud se ukáže, že hnutí ANO není ochotno se s námi v tomto bodě domluvit, pak to komplikuje jakoukoli další spolupráci. My jsme ten návrh podali a já očekávám, že se s hnutím ANO dohodneme na jeho podpoře.

I v tom zajisté najdete podporu u KSČM. Její šéf Vojtěch Filip vaši stranu vyzval, aby vládu jakýmkoli způsobem podpořila, neboť je velká šance prosadit řadu levicových bodů, například zavedení sektorové daně ve výši 24 procent, přičemž část výtěžku by šla do Státního fondu bydlení na podporu výstavby sociálních a nájemních bytů. Nezní to rozumně?

Obecně lze říct, že hnutí ANO vždycky odmítalo diskusi o příjmové stránce rozpočtu. Podle mě se jí ale nemůžeme vyhnout. Chceme-li, aby rostly důchody, mzdy a zvýšila se kvalita veřejných služeb, potřebujeme získat zdroje. Tento týden hýbe médii oznámení řetězce Lidl, že zvedl nástupní plat pokladních a prodavaček na 28 tisíc korun. To často nebere ani učitel. Jestli chce stát držet krok se soukromým sektorem, musí najít dodatečné zdroje. Když z republiky ročně utíká 350 miliard do zahraničí a velké firmy neplatí adekvátní daně, tak s tím něco udělat musíme.

Na rozdíl od Andreje Babiše si tedy nemyslíte, že to pokryje lepší výběr daní, zavedení EET a kontrolního hlášení DPH?

Evidentně to nestačí, protože od roku 2014 stále schvalujeme deficitní rozpočty. Pokud lidé mají pocit, že se sociální nůžky rozevírají, že silní a bohatí berou více a odklánějí peníze do zahraničí, je třeba to řešit. My nabízíme vyšší daňové pásmo pro firmy se ziskem nad 100 mi-lionů korun a efektivnější kontrolu odvádění výnosů do zahraničí. Hovoříme o dani z bankovních aktiv, neboť banky v ČR mají vyšší zisky, než je obvyklé v EU. Ekonomika a úprava daňového systému je jednou z devíti oblastí, o nichž chceme s ANO jednat.