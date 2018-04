Předseda KSČM Vojtěch Filip: Chceme mít vliv na obsazení vnitra

AKTUALIZOVÁNO 1 4

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Boeing 737 aerolinek Southwest, který v úterý provedl nouzové přistání na filadelfském letišti, měl poškozený trup. Poté, co se za letu uvolnila jedna z lopatek kompresoru na levém motoru, došlo k dekompresi a cestující si museli nasadit kyslíkové masky. CNN uvádí, že jedna žena byla tlakem vtažena do otvoru po rozbitém okně. Trvalo řadu minut, než se ji podařilo vyprostit. Následkům svých zranění podlehla. Stroj se 143 pasažéry a pěti členy posádky směřoval z newyorského letiště LaGuardia do Dallasu.