Medinskij Koláře přirovnal k vůdci regionální odbočky nacistické strany NSDAP, když kritizoval vedení městské části za záměr odstranit památník ruského maršála Ivana Koněva. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček zastánce odstranění sochy označil na twitteru za popírače historie.

Petříček v pátek vyzval všechny strany k věcnému dialogu, Medinského vyjádření nemá za vhodné, vyzval ho proto k omluvě. "Je věcí každého národa, komu staví pomníky, nebo čí pomník už nechce. Nikdo zvenku do toho nemá co mluvit. Vyhlášení ruského ministra je (nejen) proto zcela nepřijatelné. Ministerstvo zahraničí si má kromě omluvy předvolat i ruského velvyslance," uvedl Fiala na sociálních sítích.

Ovčáček na sociálních sítích zmínil podíl ruských vojáků na osvobození lidí, včetně dětí, z koncentračních táborů. Zastánce odstranění pomníku označil za popírače historie a novodobé ideology, kteří umějí jen kopat kolem sebe, urážet, kácet pomníky a dupat po cti země.

"Mrzí mne, že diskuse o této soše překračuje racionální rámec, a doufám, že se podaří vyhrocenou rétoriku opustit a přejít k věcnému dialogu. Chtěl bych k tomu tímto všechny strany vyzvat. Vyjádření ministra kultury Ruské federace nepovažuji za vhodné. Myslím, že omluva by pomohla uklidnit situaci," uvedl v pátek Petříček.

Exministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg soudí, že je na občanech Prahy 6, jestli má pomník na místě zůstat. "Pomník, o který se v Praze 6 jedná, nevznikl po válce jako spontánní dík za osvobození, nýbrž v době normalizace spíše jako výraz tehdejšího nuceného přátelství a obdivu k Sovětskému svazu. Byl to velmi typický počin tehdejší doby. Myslím, že je opravdu na občanech Prahy 6, jestli tam ten pomník má stát. Ale i kdyby se odsunul, tak by to sice ruské politiky naštvalo, ale bylo by to pochopitelné, vzhledem k tomu, co jsme zažili po 21. srpnu 1968, a nijak bych se tomu nedivil," uvedl.

V prohlášení, které má ČTK k dispozici, zdůraznil, že ve vyjádření radnice jasně zaznělo, že odstranění pomníku jednoho maršála nezmění vděčnost vůči mrtvým a zraněným při osvobozování Československa a že je jasné, jak velkou roli v něm Rudá armáda hrála.

Medinskij: Starosta je takový místní gauleiter

"Starosta jakéhosi obvodu řekl, že rada se bude zabývat demontáží památníku osvoboditeli a zachránci města. Je to takový místní gauleiter," řekl v pátek Medinskij v rozhovoru s ruskými novináři s odkazem na post vůdce regionální pobočky německé nacistické strany NSDAP. Poděkoval naopak prezidentovi Miloši Zemanovi, že maršálův památník hájí.

Kolem Koněvova památníku v pražské Bubenči panuje dlouhodobá kontroverze, která vyústila v pravidelné poškozování sochy, v pokusy památník ohradit a v demonstrace. Městská část bude o pomníku jednat 12. září na zastupitelstvu, starosta Kolář chce sochu přestěhovat jinam. Podle ruského velvyslanectví v Praze je postup Prahy 6 zneuctěním památky vojáků Rudé armády padlých v bojích proti nacistům za svobodu Československa.