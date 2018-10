Předseda ODS Petr Fiala: Vládě budeme ze Senátu nepochybně komplikovat život

Zároveň ho těší, že se jím prokazuje platnost poučky o pravolevém dělení politické scény a úloze tradičních stran.

Vnímáte velmi dobrý výsledek ODS jako odraz dlouhodobé stranické práce, nebo reakci na nespokojenost části voličů s dominancí hnutí ANO?

Je to výsledek dlouhodobé práce na obnově Občanské demokratické strany a také budování alternativy vůči hnutí ANO i všem populistickým a extrémním formám politiky. Navíc ODS je dlouhodobě silná na komunální úrovni, máme spoustu výborných starostů a primátorů, kteří neslibují, nesní, ale reálně něco pro lidi dělají. Ukázalo se také, že jsme schopni nabídnout velmi kvalitní osobnosti, které ve spojení se značkou ODS dokážou uspět v senátních volbách.

Před čtyřmi roky mi Andrej Babiš řekl, že Česku budou dominovat dvě strany, levicová ČSSD a pravicové ANO se sociálním cítěním. Teď to vypadá přesně naopak, na levici je silné ANO, na pravici ODS. Co tomuto vývoji říkáte?

Voliči rozhodli, že ODS je jedinou silnou pravicovou alternativou vůči hnutí ANO, které se stává hegemonem levice. To se projevuje jak na přechodu voličů od sociální demokracie a komunistů k ANO, tak v tom, co ANO dělá programově, co prosazuje ve sněmovně. Není náhoda, že v naprosté většině hlasuje shodně s KSČM. To je jasná zpráva pro občany, kteří to přesně tak chápou.

Jenže hnutí ANO, respektive Andrej Babiš, dokáže vstřícně reagovat na změny nálad obyvatelstva. Přijde-li ekonomické ochlazení, možná se opětovně posune doprava. Počítáte s tím?

Andrej Babiš nemá žádný program a politické názory. Žene se na vlně populismu. Platí ale, že když měl jako premiér možnost rozhodovat o tom, jaký bude profil vlády, ať už té jednobarevné, nebo koaliční, zvolil si levicové směřování. Tyto volby také prokázaly, že politický marketing není všemocný, stejně jako finanční a mediální moc. To je dobrá zpráva pro Českou republiku. Tou další je, že u nás stále může vyhrávat tradiční politická strana, což vyvrací teze o rozplynutí dělení politické scény na levici a pravici.

V tomto směru nejste v rozporu s exprezidentem Václavem Klausem. Ten ale míní, že pravicové principy jste mohli lépe prosazovat jako vládní partner ANO, které není ideově vyhraněné, takže se mohlo vydat vámi narýsovanou cestou. Nelitujete svého odmítavého postoje?

Ne, naopak jsem přesvědčen, že to bylo správné rozhodnutí. A ukazuje se, že stejného názoru jsou i naši voliči. Důležité ovšem je, že vámi zmíněná konstrukce není pravdivá, taková možnost totiž vůbec neexistovala. Hnutí ANO jen předstíralo mediální a politickou hru, aby obhájilo to, co Andrej Babiš od počátku chtěl, tedy vládnout sám nebo s pomocí levicových stran. Nabídku pro ODS nikdy nemyslel vážně a žádná jednání v tomto směru nevedl.

Proč by to dělal, když jste jasně ihned po sečtení hlasů řekli, že s ANO do koalice nikdy nepůjdete?

Tak to nebylo, my jsme dali podmínky, za kterých podle nás mohla vzniknout demokratická vláda s účastí ODS. Ty hnutí ANO odmítlo a sociální demokracie dala najevo, že jí na nich až tak nezáleží, například na tom, že ve vládě nemůže být trestně stíhaná osoba. ODS postupovala odpovědně a naprosto srozumitelně. Jsem přesvědčen, že Miloš Zeman a Andrej Babiš od začátku plánovali, že Babiš musí být za každou cenu premiérem a tomu se vše přizpůsobí. Připomínám, že už při skládání sněmovních orgánů si ANO vybralo za partnery KSČM a SPD. To vlastně bránilo jakékoli další dohodě s námi.

Když to berete jednoznačně přes zásady a pravicové principy, tak…

Skutečně ctím zásady, ale zároveň jsem realistický politik a nejsem blázen, abych odmítal možnost vládnout a prosazovat náš program. Do toho by zajisté ODS šla, jenže nic takového na stole nebylo. Pokud se nabízel koaliční partner, který by nás kdykoli mohl přehlasovat s komunisty a SPD, tak s tím by nemohl souhlasit žádný odpovědný politik. V takové koalici bychom hráli nedůstojnou roli. Mně jde o to, aby ODS prosazovala to, co slíbila voličům. To je realistická politika.

Předseda ČSSD Jan Hamáček a vlastně celá jeho strana v referendu s tím ale vyslovili souhlas. A zatím se ukazuje, že řadu bodů ze svého programu úspěšně prosazují, byť s podporou KSČM.

Zajisté, právě proto, že to odpovídá levicovému zaměření vlády a přirozenému směřování hnutí ANO doleva.

Realismus ODS se projevuje na komunální úrovni, kde v mnoha městech vstupujete do radničních koalic s ANO. Tam principy neplatí?

Mezi celostátní a komunální úrovní, v níž lidé svoji voličskou přízeň znatelněji rozptylují, musíme rozlišovat. Na to, abyste tam sestavila funkční koalici, potřebujete čtyři i více subjektů. Navíc ve městech se lze domluvit na konkrétních programech pro danou obec i se stranami, které jsou ideově trošku jinde. ODS měla politický cíl zastavit stagnaci velkých měst. Stačí se podívat do Prahy nebo Brna, kde se za čtyři roky pod vedením hnutí ANO nestalo skoro nic.

Proč jste tedy v Brně původně chtěli jít do koalice s ANO pod staronovým primátorem Vokřálem, který volby vyhrál?

Jednali jsme s úspěšnými politickými subjekty, naše lídryně Markéta Vaňková řekla, že výsledky voleb respektuje. Jednání ale nebyla dovedena do úspěšného konce, naopak se vytvořila lepší možnost vládnutí z hlediska zájmů obyvatel Brna a prosazování našeho programu. Nová varianta (ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD) mi připadá lepší a jsem rád, že k ní naši brněnští politici dospěli. Jsem přesvědčen, že Markéta Vaňková bude výborná primátorka a nová koalice má šanci s Brnem něco udělat.